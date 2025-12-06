不懼卡車示威！「町田啓太曝要當司機」 喊話：口碑做出來
日本男星町田啓太今年除了《玻璃之心》讓他獲得高人氣，12月18日即將上線的Netflix上線的電影《10DANCE》，也是未播先轟動，聊到將上線的新電影《10DANCE》會不會有第二季，面對記者開玩笑沒有的話要「卡車示威」，町田啓太更是可愛直呼：「那我去開卡車。」
日本男星町田啓太為了見面會來台，受訪聊到電影《10DANCE》。（圖／LDH 愛夢悅提供）
談及電影《10DANCE》，町田啓太透露其實主演都沒有社交舞的基礎，不過他和田嶋亞紀、矢上房子是有其他舞蹈經驗，但竹內涼真則完全沒有跳舞基礎，「社交舞最大的難點，是沒辦法一個人練習，而且需要很大的空間。雖然可以自行記舞步，但沒有舞伴情境就完全不一樣。」
日本男星町田啓太為戲學會彈吉他和跳社交舞。（圖／LDH 愛夢悅提供）
因為之前為了《玻璃之心》學吉他，而在《10DANCE》又學了社交舞，被詢問哪一個聯繫起來比較難時候，則直言都很難，不過因為吉他隨時隨地都可以練習，但社交舞沒辦法，加上《10DANCE》的練習時間比較短，因此感覺上社交舞會比較困難。
日本男星町田啓太開完笑要當「示威卡車」的司機。（圖／LDH 愛夢悅提供）
被詢問到《10DANCE》有沒有第二季的可能時候，他則表示：「大家持續有這樣的聲音，相信官方聽到，就會有更多機會，也希望上線後大家把口碑做出來」，當記者開玩笑沒有第二集要開卡車示威，他更幽默表示他本人要去開卡車，不過要先去考駕照，因為要遵守交通規則。
