不懼威脅！楊烈西餐廳大膽唱日本歌 遭丟「丟玻璃罐」險失明

楊烈上胡瓜網路節目錄影。（下面一位提供）

楊烈近日上胡瓜YT頻道《下面一位》錄影，兩人多年未見，而胡瓜透露自己其實是楊烈的小粉絲，許多歌曲在楊烈的詮釋下都別有一番風味。不過兩人見面迎來一項任務，要擔任狗保母帶兩隻狗狗出去玩，胡瓜原本還信心滿滿，不料後期不管怎麼奮力丟球、引誘，其中一隻狗狗都無動於衷，另一隻狗狗則是非常捧場，玩得不亦樂乎。

許久沒見面的兩人其實是進入演藝圈前，在西餐廳表演認識，當時楊烈已是非常有名的歌手，胡瓜甚至是楊烈的忠實觀眾，不管哪種語言的歌只要是楊烈唱都聽得如癡如醉。不過楊烈分享，當年在西餐廳曾受到威脅不准唱日本歌曲，恐嚇如果再唱會惹禍上身，而血氣方剛的楊烈沒有在害怕，結果場下就丟玻璃罐上台，危險行為差點害他失明。

談到暫離歌壇的契機，原因是楊烈在獲得金曲獎後工作竟然瞬間歸零，陷入自我懷疑的他相當迷茫，在旁人建議下決定換個環境生活，決定赴日發展，也在日本觀看偶像五木宏的演出深受感動，於是回到演藝圈重燃他的歌手夢。楊烈也大方在現場獻唱幾首，讓胡瓜聽得雞皮疙瘩。

