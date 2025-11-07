不懼異樣眼光長髮美女剃光頭、小耳症男孩勇敢捐髮 台癌邀全民「一起來.揪捐髮」為癌友加油

根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。那不只是外貌的改變，更像是一眼就被貼上「癌症病人」標籤的身份揭示，對許多癌友而言，每一根掉落的髮絲，都是信心的流失，許多人因此選擇封閉自己、不願外出，甚至影響治療信心與效果，這樣的心理傷痕往往比身體的疼痛更深。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示:「基金會自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作之假髮則幫助超過3萬名癌友重新『抬頭微笑』，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量」，過去在疫情期間為讓假髮租借不中斷，更研發「愛借髮-線上租借網站」，讓癌友在家也能安心租借，持續感受被陪伴與支持的力量。

蔡麗娟進一步提到，我們非常感謝每年揪捐髮活動都有許多名人一起響應，像是今年有職業圍棋棋士黑嘉嘉，也捐出蓄了10多年的長髮，傳遞溫暖。每頂醫療級假髮，都需要5到8束健康髮絲，耗費3,500-4,500元成本，而基金會每年製作超過1000頂假髮，就是要幫助失去髮絲的癌友重新找回自信與尊嚴。邀請您加入「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費計畫」，有髮捐髮，亦歡迎捐款支持，活動期間達指定捐款金額，即可參加抽獎活動，獲得企業品牌好禮，讓愛心循環、希望延續。

從在意外表到勇敢剃光頭

長髮美女用「捐髮」與自己的容貌焦慮和解，也為癌友帶來力量

研究所學生蓓蓓過去因為愛美，常笑稱自己有容貌焦慮症，出門前總要花上大半天打理，只為確認自己看起來「夠好看」，害怕任何瑕疵被看見。直到一次家教中，遇見學生的母親—一位正與癌症奮戰的病友。那位母親以堅強與微笑面對疾病，讓她深受感動，也萌生幫助癌友的念頭。她想：「雖然無法提供經濟援助，但我有一頭健康的長髮，或許能成為他們的力量。」於是，蓓蓓決定捐出頭髮，甚至勇敢剃光整顆頭，讓每一絲頭髮都能「物盡其用」。當理髮店裡的人勸她「這麼漂亮的女生怎能沒頭髮」時，她依然堅定執行。剃髮後雖曾被誤認為生病，但每當她說出「我是為癌友捐髮」時，總能收到鼓勵與尊敬的眼神。蓓蓓笑著說：「我原以為剃光頭是放棄美麗，沒想到這過程讓我學會接納自己，發現真正的美是勇氣與善良。」她不只幫助了無數癌友重拾自信，也終於與長年的容貌焦慮和解，活得更自在、更充滿愛。

小耳症男孩的勇氣——不懼異樣眼光，捐髮傳遞溫暖

4歲的小雪，天生患有小耳症，從來不喜歡剪髮，除了以為剪髮會痛以外，小小年紀的他也意識到留長髮可以把不一樣的外表暫時遮蔽起來，而媽媽因為工作關係也會接觸不同的病友，因此常跟小雪聊起幫助人的快樂，即使是小朋友也可以盡自己的一份心力。從小頭髮就留得長長的小雪，知道「捐髮」可以幫助沒有頭髮的癌症病友後，主動說：「那我也要剪髮！」在媽媽的陪伴下，小雪完成了人生第一次捐髮，剪下超過30公分的長髮。理髮那天，他沒有哭鬧，媽媽本以為他會因外貌而害羞，沒想到他卻是那麼勇敢，小雪說：「因為我想要我的頭髮可以幫助別人。」這句童言，讓媽媽當場紅了眼眶。

醫療級假髮助癌友重拾尊嚴與自信

基金會在台北總會與高雄分會設立隱私保護的試戴空間，由專業人員一對一指導配戴技巧和保養方法，確保每位癌友都能找到適合自己的款式，幫助癌友在治療初期就及時獲得支持。蔡副執行長特別強調，假髮租借不只在基金會裡，我們亦提供至醫院的癌症資源中心，讓癌友在全國各地皆可租借。甚至為了讓癌友更容易取得資源，我們有《愛借髮》線上租借網站，癌友可以在家就能線上完成試戴及申請，特別適合偏遠地區或體力虛弱的癌友。網站提供超過足夠的假髮庫存，直送到家，這不僅解決交通不便的問題，也讓之前長達2年多的疫情期間服務不中斷。

蔡副執行長說，特別感謝連鎖沙龍HAPPYHAIR、GENIC長年合作拋磚引玉，提供免費捐髮服務，匯聚社會善意、這些資源連結形成強大力量，才能讓捐髮服務永續。我們希望每位癌友在抗癌路上，都能感受到被看見、被支持、被完整守護的溫暖。請上活動網站一起幫助癌症病友重拾自信！ (活動網站：918hair.canceraway.org.tw )



圖/小耳症男孩-小雪，克服剪髮恐懼，用行動告訴大家——即便「不一樣」，也能帶來力量。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不懼異樣眼光長髮美女剃光頭、小耳症男孩勇敢捐髮 台癌邀全民「一起來.揪捐髮」為癌友加油