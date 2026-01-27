不打價格戰！五福旅遊轉型會員經營 訂2026百億營收目標

記者李育道／台北報導

左起：五福旅遊北區直售部副總經理霜雅媚、五福旅遊總經理王哲彥、五福旅遊GIT長程旅遊事業處副總經理蔡長霖。（圖／五福旅遊提供）

五福旅行社公布2025年全年營運成果，累計營收達87.6億元，年增15.8%，創下歷年新高。面對疫後旅遊紅利逐步常態化，五福旅遊也同步揭示2026年營運藍圖，提出「攻防一體」的「新五福」布局，並訂下「雙十目標」，力拚全年營收突破100億元、每股盈餘（EPS）挑戰10元。

五福旅遊指出，隨著市場競爭加劇，單靠價格戰已難以拉開差距，2026年將正式從「產品導向」轉型為「體驗與會員經營」模式，策略聚焦會員、體驗與內容三大核心，作為邁向百億營收的重要支柱。

在會員經營方面，五福旅遊規劃於2026年推出全新會員分級制度，將現行「福幣」回饋機制升級為深度會員經營體系，結合數據分析優化訂購流程，提升消費體驗與下單轉換率，強化顧客黏著度。

體驗布局上，五福旅遊除深耕B2C大眾市場外，也將積極拓展B to E（企業客戶）市場，鎖定商務差旅、企業獎勵旅遊及大型包團等高附加價值業務，擴大營收來源與獲利結構。

五福旅遊總經理王哲彥指出，2026年目標挑戰百億營收。（圖／五福旅遊提供）

內容經營則被五福旅遊視為品牌核心戰略之一。五福強調「內容即品牌」，不再僅將內容作為導購工具，而是透過專業旅遊觀點、路線策展與深度解析，建立消費者信任，形塑長期且穩定的品牌連結。

在組織布局上，五福旅遊表示，2025年官網改版後，全年流量成長超過6成，顯示數位轉型成效逐步顯現。為延續成長動能，2026年預計再招募超過100名新血，重點鎖定業務開發與旅遊產品規劃等關鍵職能。目前員工人數已突破550人，未來也將推動跨部門、跨職能培訓，培養前勤、後勤皆通的多角職能人才，並透過資深員工經驗傳承，打造穩健的人才體系。

在實體通路方面，五福旅遊目前全台已設有17個服務據點，採取虛實整合的通路策略。看好高消費潛力區域，五福旅遊預計於2026年第一季在新北三峽、桃園中壢再開設兩間新門市，持續擴大服務版圖與品牌心佔率，展現對未來營運的高度信心。

