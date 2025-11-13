不打官司為孩子？范姜婚變後慘被掏空 800萬分手費恐難討

粿粿（左）與范姜的婚變風波持續延燒。翻攝IG@meigo.c

范姜彥豐公開爆料老婆粿粿婚內出軌王子，引發各界討論。最新消息指出，范姜和粿粿為了不想在法院判決上留下紀錄，近日決定私下協商調解，不上法院訴訟，但由於兩人婚後的收入金流，大多進了以粿粿家人所成立的公司帳戶裡，因此范姜要拿到公開爆料前談好的800萬，可能不是那麼容易的事。

據《鏡週刊》報導．范姜與粿粿為了避免爭端再擴大、也不希望孩子日後在法院判決書中看到父母的互控內容，2人決定暫時放下攻防，採取「私下協商調解」方式，避免訴諸法律程序。不過，這場看似和平的談判背後，牽涉的金錢糾葛卻相當複雜。

廣告 廣告

王子與粿粿的出軌風暴持續延燒。翻攝＠meigo.c ig

知情人士透露，范姜與粿粿婚後以「幸福夫妻」形象接下無數業配與品牌代言，成為網紅圈模範夫妻之一，當時兩人為了節稅，接案多以現金交易，其他金流也大多進了粿粿家人名下的公司帳戶，導致財務歸屬難以釐清。

不過，粿粿今年3月底與王子、友人赴美旅遊返台、萌生離婚念頭後，她竟將放在家中的大筆現金裝入袋中搬離住所，並暫時放在王子家，范姜雖察覺資金異動，卻苦無證據可追討。范姜原本期望能以800萬元和解離婚，但目前看來，這筆金額「談得到、拿不到」的機率極高，若最終仍走上法院途徑，范姜恐難獲合理財產分配。



回到原文

更多鏡報報導

胡瓜兒子竟成「出軌神助攻」？粿粿藏信義區密會王子就是躲他家

黃明志獲釋倒數！謝侑芯好友質疑「沒有謀殺但過失致死有吧」

簡廷芮捲不倫疑雲！老公遭抓「IG貼文只出現3次」 連王子都不如