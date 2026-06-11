不打房就是好消息！ 房產業︰新青安2.0婚育宅應再加碼

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新青安2.0版本目前看起來讓年輕人擁有較好的購屋貸款條件。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕新青安2.0版本幾乎要確定，除延續1.0的房貸最高額度1千萬元、成數最高8成、寬限期5年以及房貸還款年限最長為40年等基本條件外，更設定利息補貼7年逐步退場、排富門檻以及年齡加還款年限的「80條款」，另外，針對婚育民眾則加碼房貸額度至1500萬元。

海悅國際總經理王俊傑指出，目前整體房市買氣仍是剛性需求為主，而2.0版本目前看起來讓年輕人擁有較好的購屋貸款條件，他也建議，如果可以的話，年輕家庭若有生小孩，則可加碼拉長寬限期，至少讓有小孩的家庭在買房負擔上有更充裕的資金運用空間。

廣告 廣告

此外，他認為，目前房市時空背景已跟新青安1.0上路時大不同，當時只要聽到「新青安」就會買房，但現在2.0版本並不會發生上述情形，主要是各項房市管制措施仍在，加上買氣平平。

至於，對於央行總裁楊金龍日前在立院答詢時的一句話、信用管制「就到這裡」，王俊傑表示，不打房已經是最好消息，至於後續央行如何調整現行的信用管制空間，推測應該會視產業發展情形而保持彈性。

代銷：不打房就是好消息

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全則表示，央行總裁楊金龍那句話，表達歡迎與肯定，並認為，央行表態有助於房市秩序趨於平穩，並為後續合理調整管制措施創造政策空間。

楊玉全指出，自中央銀行多次祭出選擇性信用管制以來，業界反映，相關措施在抑制投機需求之外，已對正常換屋需求、尤其高價住宅限貸門檻定義十餘年未調整致影響首購、建築開發融資產生明顯排擠效應，更妨礙促進土地利用、政府稅收與周邊產業就業機會，建議應再做鬆綁檢討。

【看原文連結】

更多自由時報報導

楊金龍：房市信用管制 不再加碼 是否會進一步鬆綁？未露口風

美股收盤》CPI竄高！道瓊暴跌953點 台積電ADR下殺近4.5％

LTN經濟通》亞洲的蘇伊士運河？從泰國攔腰一砍

Google狂砸800億美元衝AI！外媒點名這4檔成最大贏家 台積電在內

