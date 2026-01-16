「不打沒把握的蛋」！麥當勞廣告惹議急下架 網諷：文革語氣失水準

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

中國麥當勞官方抖音帳號近日推出一支宣傳影片，原本意在強調雞蛋挑選與烹調過程的嚴格把關，卻因文案風格帶有政治色彩，引發網友質疑「仿效中共宣傳語氣」。影片上架不久便緊急下架，但內容已被備份並在社群平台廣泛流傳。

中國麥當勞近日上傳最新廣告影片，「絕不打沒準備的蛋」引發爭議。（圖／X@李老師不是你老師）

影片中強調「不是每顆蛋都能上桌」、「麥當勞的蛋必須經過準備與篩選」，並以層層修辭描述新鮮、乾淨、耐冷藏的蛋才符合標準，最後更以「麥當勞打蛋準則，絕不打沒準備的蛋，不打沒把握的蛋」作結尾。這種近乎宣言式的語調，讓不少觀眾聯想到政治口號。

廣告曝光後，網路上掀起批評聲浪。有人直言「這根本是文革時期的語氣」、「資本主義餐廳卻講出社會主義味道」，也有人嘲諷「一個雞蛋漢堡廣告詞寫得像政治宣傳，完全失去水準」。

目前影片已從官方平台撤下，但因被網友保存並持續轉傳，爭議仍在延燒。

