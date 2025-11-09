不打針也能瘦！營養師激推1蔬菜天然瘦瘦針
瘦身不只靠節食與運動，現在最夯的「瘦瘦針」正掀起新一波討論，標榜抑制食慾、控制體重的新世代療程，讓想瘦的人看見希望。營養師高敏敏透露，其實日常餐桌上的地瓜葉就是天然的瘦身幫手，不只便宜好取得，裡面的營養更能幫助調節血糖與控制食慾，可以稱為是「瘦瘦菜」。
高敏敏在臉書發文指出，GLP-1是控制血糖與食慾的關鍵激素，能幫助胰島素分泌、延緩胃排空、增加飽足感，很多人以為只有瘦瘦針能刺激GLP-1，其實地瓜葉也辦得到，地瓜葉中的綠原酸能自然啟動GLP-1機制，幫助穩糖、控食、促進脂肪代謝，讓代謝更順暢。
高敏敏表示，地瓜葉天然溫和不刺激，代謝提升更持久，想靠營養自然變瘦，真的可以吃地瓜葉，除了幫助瘦身，地瓜葉更是營養滿滿的蔬菜，不僅含有多種植化素，能抗氧化、抗發炎、護肝又護眼，還有豐富膳食纖維，可以促進腸道益菌生長，幫助穩糖，排便順暢，也富含多種礦物質，包括鉀、鎂、鐵、鈣，強健骨骼與肌肉，且有高含量葉綠素，能幫助淨化體內環境，提升氣色。
高敏敏提醒，地瓜葉便宜、好吃又極具營養，堪稱「平民蔬菜王」，在控血糖與食慾方面提供與瘦瘦針相似的效果，真的是天然的瘦身幫手，想要輕盈吃、健康瘦，就讓「瘦瘦菜」出現在餐桌上吧！
