不批蕭旭岑一國兩區！王義川自稱台灣國立委 吳宗憲竟批：首位叛國立委

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委王義川日前赴日旅遊時，在神社繪馬的住址欄上寫下「台灣國」，引發熱議。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（1日）表示，王義川說自己是台灣國立委，那他其實就是第一個叛國的立委，執政黨卻整天玩中國人、台灣人、台灣國立委，對國家沒有幫助；若聽到中華民國4字如此痛苦的人，鈔票上印中華民國也不要用。

吳宗憲今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪指出，民進黨一直在開新戰場，引誘國民黨與民眾黨跳進去，例如「是不是中國人」、「一國兩區」等議題，但這些爭論與對美關稅是否能解決、兩岸衝突是否降溫、年金改革等問題皆無實質幫助。

吳宗憲認為，既然我國是一個法治國，凡涉高度政治爭議者，應回到中華民國憲法、憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》等3個規範來討論，包含自稱「中國人或台灣人」，以及國民黨副主席蕭旭岑提出的「一國兩區」等說法，皆可依現行法制框架檢視。憲法增修條文第11條本就區分自由地區與大陸地區，《兩岸人民關係條例》第2條也區分台灣地區與大陸地區，因此不必一直吵，應回到最根本處論述。

針對王義川「台灣國立委」說法，吳宗憲指出，王義川說自己是台灣國立委，那他其實就是第一個叛國的立委。他提到，自己從20多歲擔任公務員以來，效忠的是中華民國與國家全體人民，而非任何政黨，凡對國家有利者就用力去推，但執政黨卻整天玩中國人、台灣人、台灣國立委，對國家沒有幫助；若聽到中華民國4字如此痛苦的人，鈔票上印中華民國也不要用。

