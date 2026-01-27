不承認搶輸花蓮縣長提名 葉耀輝要赴法院提司法救濟

前花蓮市長葉耀輝不接受國民黨花蓮縣長民調結果，預告赴花蓮遞狀申請司法救濟。 圖：擷取自葉耀輝臉書

[Newtalk新聞] 國民黨2026花蓮縣長提名，由吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝以內參民調決勝負露，結果游淑貞民調支持度大勝40％的結果勝出，將待國民黨中央正式提名。但葉耀輝不接受結果，今（27日）下午2點半將前往花蓮地方法院遞狀，提出司法救濟，盼透過假處分方式凍結國民黨的初選作業。

國民黨花蓮縣黨部1月21日公布花蓮縣長內參民調結果長游淑貞以51.9％支持度，大幅領先葉耀輝的11.8％，甚至游淑貞在全縣各鄉鎮市均全面領先。花蓮縣黨部將依黨內程序，建請國民黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。

但葉耀輝認為，花蓮縣黨部程序出現重大瑕疵，所有初選程序均未公告，採行的全民調相關作業方式，事先均未事前徵詢擬參選人意見；事中也漠視擬參選人的主張、要求；事後更未考慮擬參選人的形象、尊嚴，逕自對外發表結果。

葉耀輝表示，曾於上週四，他曾前往國民中央黨部申訴，遺憾的是，未見回覆。由於國民黨組發會主委李哲華已對外表示，將採納縣黨部提名建議，如此，將使相關損害無法彌補，因此，迫於無奈，只好聲請司法救濟，透過假處分方式，凍結此一違反程序正義的初選作業，俟一切導回正軌，再依黨內相關提名辦法進行。

葉耀輝主張，此舉將成為國民黨黨內初選首樁訴諸司法，解決程序爭議的案件，而司法介入調查，也將使得這場初選的所有程序，都得攤在陽光底下。葉耀輝強調，程序必須可受檢驗，權利必須受到保障。

