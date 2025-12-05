不把路鎖死 周定緯以當舞台表演者為傲

入行18年的周定緯以身為舞台表演者為傲，樂於接受各種表演邀約。（趙雙傑攝）

周定緯近期在王偉忠監製的沉浸式辦桌舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》飾演新郎，原本專長的歌唱、與勤練的特技在舞台上樣樣來！從唱片圈跨界轉型成音樂劇演員的他坦言，這10年心態有滿大轉變，「以前都覺得我是歌手，以歌手為傲為榮，現在我會說我是舞台表演者！有任何表演、主持、音樂劇或本業歌手邀約我都可以嘗試，任何合作都歡迎，我不再把自己的路鎖死。」

他當年從《超級星光大道》第一屆畢業後就以歌手身分出道，笑說自己也沒想到現在會對舞台劇、音樂劇如此熱愛；他回憶第一部舞台劇是2009年如果兒童劇團的《誰是聖誕老公公？》，雖然僅出場15分鐘唱1首歌，但小朋友們的反應很直接，感動哭開心笑給了他直接回饋，是他從沒感受過的有趣氛圍。之後一部部接到邀約，2017年的《木蘭少女》還到新加坡演30多場，再從新加坡演回台灣，之後開始頻繁接演台灣音樂劇，「是老天爺給我另一條路去走，要我別把自己的路鎖死，我不是只能當歌手，很開心開闊了視野」。

當年星光幫一出道就被很多人注意，但逐年下滑的氣勢與人氣，讓他面臨更深的現實感，進入自我調適過程，「我真的很熱愛舞台，每次站上舞台就會重新確定這是我要做一輩子的事，否則不會撐了18年還在，很多我們同期出道的都轉行了，但我確信自己喜歡這件事、這行業，所以堅持至今。」他把吃苦當吃補，努力做好每一檔戲，相信「戲棚下站久就是你的」，「我謝謝自己堅持這麼久！當重新與偉忠哥搭上線，又受到他的肯定，我告訴我自己，我的堅持是對的」。

周定緯慶幸自己個性樂觀、不會鑽牛角尖，事情都往正面去想，反而是父母的擔心讓他有壓力，他們曾擔心兒子工作有一搭沒一搭，媽媽甚至建議他要趁年輕轉換跑道，還幫他談好坐在辦公室、領穩定薪水的新工作，希望他能趕緊結婚成家立業，「我困擾了好一陣子，但每次站上舞台，我就覺得我是活著、充滿生命力，我很確定朝九晚五待在辦公室的穩定工作不是我想要的，我感受不到生命力」。

他回憶，9年前跟唱片公司合約到期，當時還沒接到《木蘭少女》，沒收入只能吃老本，甚至需要跟爸媽伸手要錢，「還好很幸運，沒苦太久。很感謝這10幾年來不斷幫助我的經紀人、一起打拚的夥伴，因為信任，我們一起努力、試著再創更多可能性」。他自覺自幸運，一直都有劇團演出的邀約詢問，他很享受謝幕時的掌聲，「這跟當偶像歌手時台下的粉絲尖叫是很相像的，雖然得到的感動不太一樣。」