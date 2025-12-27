不投保就不能騎 YouBike傷害險明年1／1上路

為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，自明年1月1日起，需要完成公共自行車傷害險投保，才可租借台北市YouBike車輛。（本報資料照片）

為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局提醒，自民國115年1月1日起，需要完成公共自行車傷害險投保，才可租借台北市YouBike車輛，保費由政府全額負擔，若不幸發生意外事故，最高理賠金額可達100萬元，距離政策正式上路已進入倒數階段，尚未完成投保的市民朋友，務必儘速完成登錄，以免影響自身租借權益。

交通局表示，北市自推動YouBike前30分鐘免費政策後，公共自行車已成為市民日常通勤與短程移動的重要運具，使用人次持續攀升，平均每日超過20萬人次騎乘，隨著使用規模擴大，為確保每位騎乘者在發生意外事故時，都能獲得基本且一致的保障，全面實施投保公共自行車傷害險，正是補強安全網的重要關鍵措施。

交通局指出，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者無須支付任何費用，民眾於騎乘期間若不幸發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依規定檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額可達100萬元，未滿15足歲者依相關規定辦理。

交通局強調，公共自行車傷害險屬於人身保險，須採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益，尚未完成投保的民眾，可前往YouBike官方網站，登入會員後進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料，下載並使用 YouBike官方APP，登入會員後完成傷害險投保作業。

另外，YouBike營運團隊指出，YouBike 2.0系統包括YouBike 2.0與YouBike 2.0E全車種，配合中華電信進行設備維護更新，將於28日凌晨3時至4時進行作業，更新期間，部分官網與App服務無法使用，如會員註冊功能、新增刪除卡片、YouBike APP掃碼租借、會員帳號相關功能以及站點地圖即時更新顯示。

營運團隊表示，更新期間卡片租借車輛不受影響，已借出車輛於仍可還車入柱，請於更新作業結束後補扣款，設備維護作業完成後，官網與App即恢復正常服務，若民眾有其他疑問或需要協助的地方，歡迎致電YouBike客服專線。

