不抽菸也可能得肺癌 女性、不菸族高風險！3大關鍵原因曝

【記者黃泓哲／台北報導】在台灣，肺癌長年高居癌症死因首位，每年奪走超過1萬條性命。臨床醫師發現，近年肺癌不只出現年輕化趨勢，女性患者也明顯增加，其中「從不抽菸卻罹患肺癌」的人數更是占了多數。為了找出原因，中研院自2016年起與美國合作推動「台灣癌症登月計畫」，分析來自8個國家、超過406名肺癌患者的檢體，成為全球規模最大的肺癌蛋白質基因體研究，成果已發表在國際權威期刊《Cancer Cell》。

研究發現，不抽菸者罹患肺腺癌，與「內生性因子」與「環境致癌物」密切相關。其中一項關鍵是人體內的APOBEC酵素，原本負責對抗病毒，但在長期接觸致癌物的情況下，反而可能促進基因突變，增加癌化風險。也就是說，即使沒有抽菸，體內防禦機制在特定條件下，也可能成為肺癌形成的推手。

此外，研究點名2類常見致癌物同樣不可忽視。第一是「硝基多環芳香烴」，來源包括工業污染、汽機車廢氣，以及廚房油煙；第二是「亞硝胺」，多存在於醃漬品與加工肉品中。這些物質若長期累積，會大幅提高基因突變機率，讓不抽菸者也暴露在肺癌風險之中。研究團隊強調，環境暴露量與罹癌風險呈高度相關。

研究還有一項重要發現，有些病患在確診時明明是肺癌第1期，但其蛋白質特徵卻與晚期肺癌相似，屬於「類晚期」C2亞型，未來復發與轉移風險偏高。醫師提醒，單靠分期判斷已不夠，如何及早辨識這類高風險族群，是未來治療與追蹤的重要關鍵。

專家指出，預防肺癌應把握「減少暴露、定期篩檢」2大原則。空汙嚴重時減少外出，在家可使用空氣清淨機；運動避免在車流量大的道路旁；料理時少油炸、燒烤，多用蒸煮方式，也應減少加工食品攝取。另一方面，低輻射劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一建議的肺癌篩檢工具，國健署已提供高風險族群免費檢查，一般民眾也可在40歲左右主動安排檢查，才能真正做到早期發現、及早治療。

