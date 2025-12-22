不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事

肺部Ｘ光示意圖。取自Pexels



菸害常被視為肺癌主要危險因子，但研究顯示，超過9成罹患肺癌的女性都不抽菸。為尋找原因，中央研究院與美國合作「台灣癌症登月計畫」，深入分析不抽菸肺腺癌患者基因，研究發現人體若暴露於外在致癌物下，APOBEC酵素會過度啟動，提升肺癌風險，對於有運動習慣的人來說，應避免在車流量大的馬路旁活動，女性在家烹煮時則要減少廚房油煙。

中研院2016年起與美國合作進行「台灣癌症登月計畫」，分析來自8個國家、超過406位病患的樣本，研究成果已發表於國際權威期刊《癌細胞》（Cancer Cell）。聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍指出，研究顯示，即使不吸菸，也可能因環境因素長期接觸致癌物下發展成肺癌。

蔡哲龍表示，硝基多環芳香烴與亞硝胺等致癌物是不容忽視的來源，前者多見於工業或汽機車排放的廢氣，以及廚房油煙；後者則在醃製與加工肉品中常見，屬於食品添加物與防腐劑常見成分。這些物質進入人體並長期累積到一定濃度後，基因突變的風險就會明顯上升。

此外，一部份被歸為早期（第一期）的肺癌患者，其蛋白質特徵卻與晚期腫瘤高度相似，這類被稱為C2「類晚期」的亞型，雖然在臨床上屬於早期癌症，但復發與轉移風險極高，如何及早發現，也是肺癌治療及追蹤的重大議題。

蔡哲龍強調，別再以為「只有吸菸者才會罹癌」，抽菸與不抽菸者的致癌機轉不同，「台灣癌症登月計畫」顯示，不同基因突變型對環境致癌物有程度不一的耐受性，每個人的解毒和代謝能力也有差異，因此肺癌的形成比單一風險因素更為複雜，暴露在致癌物下的濃度及時間，常常是癌症進程的關鍵。

談到如何預防，蔡哲龍認為減少暴露在環境致癌物中是最佳策略。在空氣污染嚴重時應降低戶外活動頻率或改搭大眾交通工具，在家可開啟空氣清淨機。有運動習慣者，應避免在車流密集的道路旁慢跑、散步；在家烹調時，應減少高溫油炸、燒烤，並減少攝取含亞硝酸鹽的加工食品。

此外，定期檢查也是早期發現肺癌的關鍵。蔡哲龍說，低輻射劑量電腦斷層攝影（LDCT）是目前唯一獲國際實證，能有效早期發現肺癌的篩檢工具。國健署針對對有肺癌家族史者、重度吸菸者，提供2年1次的免費LDCT檢查；若有家族史者，建議提早至35歲進行篩檢。

