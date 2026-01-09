不抽菸也有風險 恩主公醫院示警肺癌家族史關鍵

（記者陳志仁／新北報導）肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」；根據衛福部死因統計，肺癌已連續超過 21 年蟬聯癌症死因首位，2024 年更有 1 萬 495 人死於氣管、支氣管與肺癌，顯示早期篩檢與防治刻不容緩。

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌類型眾多，其中肺腺癌為目前最常見的一型，不僅好發於吸菸者，近年在未曾吸菸族群中的比例亦逐漸上升；隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在尚未出現症狀前，即於健檢時發現肺部病灶，年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群。

一家三口接連發現病灶 關鍵就在「家族史警覺」

陳右儒醫師分享，一名八十多歲女性因跌倒接受檢查，意外發現早期肺腺癌並順利手術治療；家屬因此提高警覺，兩名五十多歲女兒陸續接受 LDCT 篩檢，也在無症狀下分別發現早期肺癌與癌前病變，及早處置後皆恢復良好，該案例凸顯家族史在肺癌風險評估中的重要性，即使本人不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹患肺癌，就應提高警覺，與醫師討論是否適合接受篩檢。

陳右儒醫師表示，若能於早期發現，手術治療多可採胸腔鏡微創手術或達文西機械手臂等微創方式可減小手術傷口大小，恢復期更短，住院時間約 2 至 3 天，對生活影響相對有限；相較晚期確診，早期篩檢與治療與規律回診追蹤，有助提升整體預後與生活品質。

針對民眾憂心偽陽性問題，陳右儒醫師說，影像檢查可搭配 AI 輔助標示，但是否為癌症仍須由臨床醫師與病理診斷綜合判定，並非所有肺結節都需立即手術，定期追蹤與專業評估同樣重要；也提醒戒菸、規律運動及職場防護，仍是守護肺部健康的關鍵，符合資格者應善用政府補助 LDCT 篩檢，把握早期發現契機。

