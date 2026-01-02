不抽菸卻罹患肺癌？最新研究揭3關鍵原因！醫提醒預防肺癌2大重點：減少暴露、定期篩檢
在台灣，肺癌長年高居癌症死因之首，每年奪走逾萬條性命。聯安預防醫學機構聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍指出，臨床觀察發現，肺癌患者不僅出現年齡層下降趨勢，更令人警覺的是女性比例逐年攀升，且多數患者並無吸菸史，顛覆大眾對肺癌的既有認知。為釐清此現象，由中研院與美國團隊自2016年起合作推動的「台灣癌症登月計畫」，針對不吸菸肺腺癌進行大規模蛋白質基因體研究，最新成果已刊登於國際權威期刊《Cancer Cell》，為非吸菸肺癌的成因與風險分層帶來關鍵突破。
不吸菸也罹肺癌？研究揭示：不吸菸肺癌者的致癌關鍵
聯安預防醫學機構聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍指出，過去社會普遍將肺癌與吸菸劃上等號，但近年臨床數據顯示，台灣不吸菸肺癌患者占比相當高，其中又以肺腺癌為主，且女性患者明顯增加。為釐清其背後機轉，「台灣癌症登月計畫」深入解析不吸菸肺腺癌患者的基因與蛋白質體特徵，發現致癌過程遠比單一因素來得複雜。
研究顯示，人體內原本用於對抗病毒感染、維持基因穩定的APOBEC酵素，在特定情境下可能「由守轉攻」。當人體長期暴露於環境致癌物中，APOBEC相關突變活性會異常升高，反而促進基因錯誤累積，增加細胞癌化的可能性。這類內生性突變並非來自外部直接傷害，而是在外在刺激下被放大，成為推動癌症發生的重要推手。
換言之，即使完全不吸菸，若長期處於高風險環境，體內防禦機制也可能被迫走向失衡，這正是非吸菸肺癌令人難以察覺、卻極具威脅性的原因。
日常暴露累積成致癌風險！空汙與飲食潛藏危機
研究進一步指出，多種環境致癌物在非吸菸肺癌中扮演關鍵角色。其中，硝基多環芳香烴與亞硝胺被證實與基因突變高度相關。蔡哲龍說明，硝基多環芳香烴來自工業或汽機車排放廢氣與是廚房油煙等；亞硝胺則常見於醃製與加工肉品，是食品添加物與防腐劑中常見的成分。這些物質一旦進入人體，並非短時間內立即致癌，而是隨著暴露時間拉長、劑量累積，逐步提高基因突變風險。因此即使不吸菸，也可能因環境因素而發展成肺癌。
蔡哲龍指出，抽菸與不吸菸的致癌機轉不同。研究揭露不同基因突變型對環境致癌物有不同的行為耐受性，個體的解毒與代謝能力也有差異，反映出罹患肺腺癌的原因比想像中更要複雜。另外，致癌物濃度與患者的無復發存活率高度相關，突顯環境暴露量在罹癌進程扮演關鍵影響。
早期不等於安全！揪出高復發風險的「類晚期」亞型
「台灣癌症登月計畫」另一項重要發現，部份肺癌患者在診斷時為早期（第一期），但其蛋白質體特徴卻與晚期腫瘤高度相似，其復發與轉移風險極高。因此盡早揪出這類「類晚期」C2亞型患者，也成肺癌防治的重要議題。
這類腫瘤雖然在影像與臨床分期上屬於早期，但實際上復發與轉移風險極高，若僅依傳統分期治療，恐錯失最佳介入時機。此發現凸顯分子分型在肺癌治療與追蹤上的重要性，也為未來精準醫療提供新的判斷依據。蔡哲龍強調，未來若能透過蛋白質體特徵，及早辨識這類高風險族群，將有助於調整治療策略，降低復發與死亡風險。
預防肺癌兩大重點：減少暴露、定期篩檢
面對肺癌威脅，預防策略已不再只是「不吸菸」這麼簡單，而是必須從生活環境與健康管理全面著手。蔡哲龍建議，首先要降低環境致癌物暴露。空氣污染嚴重時，減少外出活動或改搭大眾交通工具，在室內可使用空氣清淨設備；有運動習慣者，應避免在車流密集的道路旁慢跑或散步。
飲食與居家環境同樣不容忽視。蔡哲龍提醒，減少廚房油煙應盡量避免高溫油炸、燒烤。改以蒸煮、水煮等烹調方式；減少攝取含有亞硝酸鹽（防腐劑、食品添加物）的加工食品，此外可多攝取富含蔬果、Omega-3脂肪酸、膳食纖維與多樣植化素的飲食，並盡量選擇有機來源，降低化學肥藥可能在蔬菜中殘留硝酸鹽。
在早期發現方面，低輻射劑量電腦斷層攝影（LDCT）篩檢是目前唯一推薦的肺癌篩檢工具。蔡哲龍提醒，肺癌早期多無明顯徵兆，等到出現症狀時往往為時已晚，主動篩檢是掌握健康的唯一途徑。國健署針對有肺癌家族史（女性年滿40歲、男性年滿45歲）或重度吸菸者（20包年、年滿50歲）提供兩年一次免費低輻射劑量電腦斷層攝影檢查。但是，建議具有家族史者可提早至35歲安排一次LDCT篩檢，一般民眾則可考慮40歲左右安排LDCT篩檢，再根據檢查結果後續定期追蹤。
資料提供：聯安預防醫學機構
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
