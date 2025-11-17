不抽菸喝酒也得癌？醫揭4大隱形毒素：避開罹癌機率少一半

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師廖繼鼎指出，只要避開4種「隱形毒素」，罹癌機率可望降低一半。（翻攝自pexels）

台灣平均每2人就有1人一生中會罹患癌症。許多人明明不抽菸、不喝酒，也自覺飲食清淡，卻仍在健檢時被告知身體出了問題。林口長庚醫院腫瘤科主治醫師廖繼鼎在YouTube頻道發布影片指出，關鍵往往不在單一食物，而是長期累積的4種「隱形毒素」：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒。他強調，只要日常生活能避開這4腫癌細胞最喜歡的養分，罹癌機率可望降低一半。

什麼是4毒？

廖繼鼎說，糖毒是最容易被忽略的毒素；手搖飲、白麵條、甜麵包這些高升糖指數食物會讓血糖快速飆升，使胰島素與身體細胞的生長訊號IGF-1過度活躍，不穩定的細胞更容易錯誤，增加癌變風險。不過他提醒，不是要完全斷糖，身體需要糖才能有能量，問題不在於糖，而是種類與分量。透過吃飯先吃蔬菜、白飯換全榖、甜味來源改成水果或地瓜，就能大幅減輕身體負擔。

油毒則來自反式脂肪、加工肉品與炸物；這些食物在體內容易形成大量自由基，使細胞反覆受損、增加突變機率。他建議，少吃加工肉品，並選用好的油脂，如橄欖油、堅果油、鯖魚、沙丁魚等。

至於氧化毒，則多源自壓力大、熬夜、抽菸等生活習慣；長期累積會讓身體像「生鏽」般，產生大量會攻擊細胞的活性氧，他呼籲戒菸、改善睡眠、規律運動，必要時可尋求醫師協助。

而腸毒來自蔬菜、纖維長期攝取不足，讓嘗到菌群失衡，壞菌大量增生，引發腸道慢性發炎。他建議多吃優格、納豆、味噌等發酵食物，搭配深色蔬菜、海藻、菇類，以及含寡糖的香蕉、洋蔥，幫助好菌重建。

廖繼鼎強調，抗癌不需要複雜食譜或進補，對「日常生活做減法」少糖、少壞油、少熬夜、少壓力，再配合適量蔬菜與好菌，讓身體恢復原本的修復節奏。

