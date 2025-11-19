不抽菸、作息正常 肺癌也上身 醫：5分鐘LDCT篩檢保命

姚智偉醫師呼籲，為早期發現肺癌，民眾可公費或自費，定期接受「低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢」。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕近期接連傳出藝人坣娜、顏正國因肺腺癌病逝，這個被醫界稱為「沉默殺手」的癌症再次引發關注。台中一名生活規律的吳姓婦人，近日因咳嗽及活動時呼吸喘促，就醫確診肺癌第4期；另一位56歲不抽菸的沈小姐，則是因公司健檢，接受「低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢」(LDCT)意外發現1.6公分腫瘤，術後證實第1期肺腺癌，目前恢復良好。醫師提醒，兩案例突顯早期篩檢的重要。

長安醫院胸腔內科醫師姚智偉表示，許多民眾對肺癌仍停留在「抽菸才會得」的舊觀念，導致許多像吳姓婦人一樣生活健康的非吸菸者，直到出現明顯症狀(如久咳不癒、咳血、胸痛或呼吸困難等)才警覺就醫，此時近8成確診已是晚期。強調除體質、遺傳等內在因素，現代環境中的PM2.5空氣污染、廚房油煙、二手菸等，皆是不可忽視的肺癌危險因子。

廣告 廣告

姚智偉指出，「第1期肺癌的5年存活率高達9成，但一旦拖延至第4期，存活率驟降至僅剩1成，兩者差距甚大！」這也是為何沈小姐的案例更值得借鏡，若非透過LDCT及早發現，可能錯失最佳治療時機。

姚智偉指出，胸部X光檢查，因角度限制和死角多，太小的腫瘤或長在骨骼後方的病灶容易被遮蔽；而LDCT是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式，能偵測到小至0.1公分的病灶。其檢查過程僅需約5分鐘，輻射劑量低且不需顯影劑。

姚智偉呼籲，國健署目前已提供針對「肺癌家族史」或「重度吸菸者」每兩年一次的免費LDCT篩檢補助。即使不符合公費資格的民眾，如長期暴露於空污、油煙環境或有相關疑慮者，也應主動考慮自費進行LDCT檢查。肺腺癌不只找抽菸者，空污時代人人有風險，早一步篩檢，就能大幅提升治癒率與存活期，切勿等到身體出現警訊，錯失黃金治療時機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》女人致死率最高 醫：非乳癌 尤其在溫差大日子

健康網》驚！日流感一週暴增2.4倍 醫：落地48小時最關鍵

健康網》天氣冷易心血管阻塞！ 醫警告：提防危險「2時機」

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

