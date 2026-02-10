「不拍不傳不存」成過年護身符 婦幼警送平安福袋

印有「白馬小女警」的限量平安福袋。(圖／者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】過年不只領紅包，更要把「安全感」帶回家！春節將至，臺中市政府警察局婦幼警察隊為提升民眾對數位性暴力的警覺，特別在年節前夕走入傳統市場辦理宣導活動，結合迎新踩街與互動問答，發送印有「白馬小女警」圖樣的限量平安福袋，將防範私密影像外流觀念融入年節氛圍，讓民眾在熱鬧中學習自我保護。

近年數位性暴力案件層出不窮，從Deepfake技術濫用到假冒身分、變聲誘騙私密影像，犯罪手法不斷翻新。依據中市警局114年統計資料顯示，性影像案件被害人中，成人比例高達72.5%，顯示受害族群早已不限於青少年，「只有小孩會被騙」的觀念必須被打破。

活動現場氣氛熱絡，婦幼警察隊以生活化方式宣導「不拍、不傳、不存」三原則，強調數位影像一旦外流，傳播速度極快且難以回收，唯有從源頭預防，才是最有效的自保方式。員警也提醒，若遭遇威脅或勒索，務必保留證據並立即報警求助。

互動問答橋段更成為全場焦點。當員警幽默詢問：「長得帥就要多拍裸照給人看嗎？」不少孩子天真大喊「是」，讓家長瞬間緊張制止，引發現場笑聲連連。員警隨即把握機會進行機會教育，告訴孩子與家長「身體界線」與「影像自主權」的重要，任何人都不能強迫拍攝或索取私密影像。

此次發放的平安福袋兼具巧思與實用性，內含磁吸式薯條造型封口夾，象徵「封住外流風險」，以及酒精噴瓶、造型擦手巾等生活用品，不少民眾為參與問答踴躍排隊，直呼宣導品實用又有創意。

婦幼警察隊強調，未經同意散布或轉傳私密影像已觸犯法律，不僅可能負刑責，更會對被害人造成長遠傷害。守護隱私是全民責任，唯有建立正確觀念，才能共同阻斷數位性暴力。警方也在新春之際祝福民眾平安順心，同時提醒：「私密照不外流，才是真正的過年平安福。」

