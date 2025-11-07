不拚規模拚信賴！美廉社如何用科技重建「巷口零售」的價值？
三商家購董事長總經理邱光隆表示「我們不追求做最大，而是要成為最值得新賴、最懂社區的品牌。」（段歆惟 攝）
採訪・撰文＝林玉婷
近年台灣零售產業風景翻新。統一集團併購家樂福、全聯整合大潤發，兩大集團藉由量販與超市的縱向整合，形成史上最龐大的零售聯盟。對消費者而言，購物變得更便利、更集中；但對產業而言，競爭門檻正被推向更高，零售品牌的生存與差異化變得更加艱難。
「零售業的整併是必然的。」三商家購董事總經理邱光隆語氣平穩地說：「人力、租金、ESG要求都在提高，經營門檻只會越來越高。這不是誰想擴張，而是你不做就會被時代淘汰。」
然而，美廉社並沒有被這股整併巨浪吞噬，而是選擇了一條不一樣的路：以社區為中心、以人為本、以數據為力，讓零售回到「信賴」與「生活距離」的本質。
在競爭裡「不硬碰硬」：社區裡的穩定力量
在統一與全聯主導的市場裡，美廉社清楚自己的位置：不是要變最大，而是要變最懂生活。
「消費者不會只到單一通路購物，平均每個人會在3個以上的通路購物。」邱光隆舉例，美廉社會員一年平均消費近7,500元，「那只占個人年可支配所得的1%。」對消費者而言，併購不過是商標換了名字，購物行為依舊多元。真正影響零售格局的，不是併購，而是生活型態的轉變。邱光隆指出：「便利商店靠的是離家近；我們靠的是讓家庭更方便。家庭的便利不同於個人的便利，我們希望成為離家最近、但價格可以挑戰量販店的選擇。」為此，邱光隆歸納出美廉社的三個核心競爭策略。
策略一、社區深耕：做離家最近的零售
美廉社的選點不開在車水馬龍的三角窗，而是走進住宅核心。「我們希望每個村里都能有一家美廉社，300公尺內就能走到。」邱光隆說，這樣的店不需要華麗裝潢，而是提供合理價格、生活所需的剛好份量。
美廉社的設點深入住宅區，強調離住宅越近越好，半徑300公尺內最理想。圖為與Tomod’s雙品牌的美特店，主打營養保健與個人清潔用品。（圖片來源：三商家購提供）
策略二、人力革新：讓員工變老闆，壯世代再上線
在零售業普遍缺工的環境下，美廉社以「員工加盟制」讓熟悉營運的夥伴轉為加盟主。「這種模式讓人能兼顧家庭與工作，也讓社區的人真正成為店的主人。」
同時，導入電子價卡與自動化管理系統，也吸引中高齡員工回流。「他們不再怕收銀、怕算錯價，科技讓人重新找到工作自信。」
策略三、數位智轉：從ERP到AI，讓小店變聰明
邱光隆強調，美廉社的數位轉型是「讓管理更聰明、員工更輕鬆」的技術革命。
第一階段是2018年更換ERP系統，改為多維度分析，整合物流、銷售與庫存資料，讓經營決策第一次有了可被量化的依據。
第二階段在2019年起與工研院合作AI自動補貨系統，納入氣候、季節、節慶變化等外部參數，讓補貨邏輯能預測需求、減少浪費。
第三階段則是2024年起投入4.5億元導入電子價卡（ESL）「我們用一年時間裝完800家店，這是史上最大投資。」邱光隆笑著說：「1家店3千多個品項，過去每兩週要換1千張價卡，現在15分鐘就能完成。過去員工得兩天貼完、被罵、被趕，現在省下一天工時還能準時下班。」這項投資不只是省人力，更提升了消費者信任。「不再有價標與POS機結帳時不符的糾紛，也不用再讓客人懷疑『你是不是算錯價錢』。」
數位轉型不是口號，而是解決痛點的技術
9月16日，三商家購與雲創通訊在記者會上正式宣布全台800家美廉社、近300萬支電子價卡正式上線，成為全台首家完成全店導入的超市通路。「這是我們數位化進程的里程碑。」邱光隆說，「電子價卡不只是換掉紙，從ERP、AI補貨到電子價卡，我們的目標始終一致。讓資料與決策無縫連結，讓零售變得更即時、更聰明。零售是做時間的生意，而電子價卡讓時間差消失。」
雲創通訊董事長魏駿愷則補充，這項合作以台灣自有Sub-1GHz通訊技術為基礎，讓每家門市能即時同步價格、調整促銷，甚至依區域氣候自動啟動行銷模組。魏駿愷進一步指出，電子價卡是智慧零售鏈的「最末端節點」，能讓ERP、CRM、BI、AI等後台系統真正延伸到貨架層級，讓定價策略、促銷節奏與庫存決策能即時反映。
對邱光隆而言，這並非終點，而是數位智轉的下一步：未來，AI與IoT將能串連庫存、銷售、氣候與消費行為，讓系統在對的時候、用對的價格服務對的人。「我們要的是零售的靈活與溫度，而不是機械化。」
三商家購攜手雲創通訊導入電子價卡，希望以科技應用減少浪費，打造更聰明、更永續的零售模式。左為三商家購董事總經理邱光隆、右為雲創通訊董事長魏駿愷。（林玉婷攝）
三商家購全台門市已更換為電子價卡，能即時同步價格與促銷資訊、減少人工作業錯誤。（段歆惟攝）
從巷口的店到數據商圈：用模組化重繪零售地圖
如果說大型集團靠規模壟斷，美廉社靠的就是數據分眾力。目前全台約800家店，已依商圈屬性發展出不同店型模組，包括超過300家「酒窖店」，「寵物店」、「新住民店」、「美特店（與Tomod’s合作）」等店型皆超過50家。
邱光隆表示，「我們用會員數據去看社區輪廓，不同商圈就長出不同的店。」以「酒窖店」為例，美廉社從會員性別比例發現男性占比高的地區酒品銷售特別好，於是開始導入LED燈條與中低價位進口啤酒，如波蘭、立陶宛、土耳其IPA，一瓶不到50元。「我們一年進600個貨櫃，來自30幾個國家，這是我們最強的差異化武器。」
寵物市場則源自觀察。「寵物商品從沒衰退過，我們決定投入。」從一半貨架到兩座全架，與「寵物好事」合作打造「一家店養一隻貓」概念，目前全台已有50家加強型門市。
而在新住民聚集的湖口、美特健康品導向的都會區，美廉社也因地制宜地改變商品組合。「不同社區就該有不同的便利，這才是零售該有的樣子。」邱光隆說明。
「酒窖店」除了各式酒類，還特別強化中低價進口啤酒。（段歆惟攝）
美廉社「寵物加強店」與「寵物好事」合作，從主食到玩具一應俱全。（圖片來源：三商家購提供）
在移工聚集的區域設置「新住民店」，引入移工常用商品與食品。（段歆惟攝）
從食安風暴啟示打造值得信賴的自有品牌
2015年食安風暴延燒，美廉社開出高規格選品店「心樸市集」，強調食品安全與環境友善：不用塑膠袋、用黑板標價、早期導入電子價卡。「那時候大家怕貴、怕麻煩，我們卻選擇做最對的事。」邱光隆說。
心樸市集成為自有品牌的孵化基地。從揚格鮮奶優格、946ml紙盒鮮奶，到無添加果乾與橄欖油，現在已有超過70個自有商品，許多商品後來都被量化導入美廉社。「我們從高品質出發，再把價格往下修。」另一自有品牌「Simple Life」則主打日常食品與用品，允許必要添加、保持價格親民，已有300種商品。兩者加上進口商品，目前約占美廉社商品結構的23%。「這23%，是我們最不容易被取代的差異化部分。」邱光隆說。
心樸市集的果乾，無添加人工色素、香料、糖精，採用低溫烘乾、保留水果天然風味。（段歆惟攝）
在巨頭陰影下，堅持「信賴」比規模更重要
「我們不是要最便宜，而是要最值得信賴。」邱光隆不斷重申這句話。對他而言，零售的關鍵從來不是規模，而是理解生活的能力。「消費者走進來，每次都能發現不同的商品、合理的價格、熟悉的店員。這樣的便利，不只是地理距離，更是心理距離。」
在統一與全聯這兩座山之間，美廉社選擇深耕社區、用數據洞察、以品牌信任串連家庭購物的日常，用一間又一間25坪的小店，守住巷口裡的溫度。「便利可以平價，平價也能有信任感。」邱光隆微笑著說。
【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】
三商家購
2024年總營收：142.97億元
店數（截至2025年10月）：美廉社797家、心樸市集4家
