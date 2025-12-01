不拿小孩證明「家長很勇敢」 歐陽靖攜兒出國拒赴「這一類地區」
記者陳宣如／綜合報導
育有4歲兒子的女星歐陽靖，經常透過社群與粉專分享母子旅遊生活。近日，歐陽靖在貼文中分享親子旅遊原則，強調「孩子安全永遠是第一位」，並表示在兒子「新醬」長大之前，絕不會帶他前往醫療資源落後或衛生條件不佳的地區，即使自己內心渴望冒險，也選擇暫緩高風險旅遊。
歐陽靖指出，雖然曾想親眼見識偏遠國家那些令人震懾的絕世美景，但考慮孩子年齡與安全，她決定延後這類高風險旅行。「十年之後，新醬15歲，已經夠大了。而我那時也才52歲，算老嗎？如果52歲就老到跑不動，那就是我沒做好自律。」她強調，勇敢是個人的行為，不必讓孩子承擔風險來證明大人的勇氣，「勇敢的人先享受世界。但勇敢是自己，沒必要拖著年紀還小的孩子一起證明『家長很勇敢』。」
歐陽靖說明，自己的親子旅遊方式是一打一模式，並為這種旅遊命名為「親子二人旅」。她提醒父母，在安排旅遊前應先評估孩子能承擔的風險，「孩子不是照顧者的『物品』，冒險更不是流量密碼。讓孩子學習、成長的方式有很多，但永遠是安全第一。」
貼文發出後，許多粉絲留言表達支持，認同她以安全為優先的理念，有網友寫道：「我喜歡這個觀念……讓孩子在旅途中可以健康安全地吃喝玩耍，我覺得是我的責任。」也有網友分享實際經驗，提醒家長注意國外醫療與語言限制：「完全理解！其實不只是醫療水平的問題，語言溝通不行的話也很容易造成病情誤判……醫生英文不太好，我必需一邊氣喘趁沒暈倒前重覆說自己哪裡不舒服。」此外，也有粉絲稱讚歐陽靖兼顧孩子與自我規劃的生活方式：「新醬真幸福，有這麼好的媽媽。」
