不拿議事槌改拿飲料杯 張勝德向外送員致敬

宜蘭縣議會議長張勝德化身「一日外送員」，向外送員致敬。（摘自張勝德臉書）

宜蘭縣長選戰國民黨內競爭激烈，立委吳宗憲、議長張勝德都爭取能代表國民黨參選縣長，雖然地方盛傳黨中央傾向提名吳宗憲，但張勝德不僅照辦「問政懇託會」，今天（8日）還在臉書發布「阿德議長外送中！」影片，以感謝、致敬外送員。

張勝德在臉書上說，他今天不拿議事槌，改拿飲料杯，化身「一日外送員」，這一單專程送到羅東鎮公所，給最辛苦的吳秋齡鎮長補給能量。

張勝德說，雖然只是送個飲料，但戴上安全帽、騎在路上，更能體會外送夥伴們風吹日曬的辛苦。他說，每一杯送到大家手中的飲料、每一份溫熱的餐點，背後都是外送員在大街小巷奔波的汗水。

他提及，就在昨天，立法院終於三讀通過《外送專法》了，保障每單最低報酬（45元起）、保險制度更完善、停權機制透明化，這意味著未來大家的跑單權益更有保障，不再是法規邊緣的孤兒；這份遲來的正義，就像這杯飲料一樣，希望能讓大家在忙碌中感到一絲甜與暖。

