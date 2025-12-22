網友對鄧超的印象，或許還停留在綜藝節目裡那位愛搞怪、帶點滄桑感的「搞笑大叔」。沒想到近來他也為身材煩惱，甚至私下向長年維持「娘娘級好身材」的妻子孫儷請益，拍戲上鏡前，到底怎麼吃，才能讓線條看起來更優秀？

孫儷這回直接端出營養師等級的瘦身解方，用211餐盤吃「乾淨飯」，強調均衡、不挨餓地把每一餐好好吃完，不只瘦身有感，連精神與體力都滿分。更驚人的是，鄧超僅用「半擺爛心態」執行約三分之一，腰圍就明顯少了4公分。這份連大男孩都能乖乖照表吃、不餓肚子也能瘦的「娘娘菜單」，究竟厲害在哪？

鄧超「擺爛減肥法」腰圍甩4公分！孫儷「乾淨飯211餐盤」，瘦身超有效

孫儷過去曾在社群平台分享自己的三餐內容，每餐都使用一個樸實的鐵製分隔餐盤，三格分別放入大量蔬菜、蛋白質與少量主食，其中蔬菜的份量，約是蛋白質與主食的2倍，正是近似「211餐盤」的配置。

這套飲食概念源自哈佛健康餐盤，強調蔬菜、澱粉、蛋白質比例為「2：1：1」，不必斤斤計較熱量，就能輕鬆吃出營養均衡，也因此成為許多醫師與營養師推薦的健康瘦身方式。

減重名醫宋晏仁指出，211餐盤中蔬菜占比最高，不僅熱量低，還能提供良好的飽足感；蛋白質則可刺激腸道荷爾蒙，延長飽足時間，同時產生較高的食物產熱效應，有助於燃脂；至於澱粉比例刻意控制，是因精緻澱粉被視為肥胖的重要推手之一，只要適量攝取即可。

除了依照211餐盤比例吃飯外，從孫儷分享的菜色可見，她選擇的幾乎都是原型食物，蛋白質來源包括雞蛋、雞肉、蝦子與魚類；蔬菜則是青江菜、高麗菜、彩椒等多樣綠色蔬菜；碳水化合物則以白飯或糙米飯為主。這樣的搭配不只營養到位，連過去容易感冒、腹瀉、皮膚搔癢、長痘痘等狀況也逐漸改善。也難怪鄧超只是「擺爛式飲食法」跟著吃，腰圍就少了4公分，默默瘦下來。

家庭與社交飲食環境超重要！是瘦身能否成功的關鍵

想要順利甩掉大肚腩，不只是自己要多加努力，家庭與朋友圈的飲食環境同樣關鍵，甚至可以說，「胖真的會傳染」。營養師張家祥（Ricky）曾在Youtube頻道分享，肥胖具有「社會傳染性」。一項長達32年的研究，蒐集超過1萬2千名成年人的親友關係數據後發現：

朋友變胖，自己變胖的機率增加57％

兄弟姊妹變胖，自己變胖的機率增加40％

伴侶變胖，自己變胖的機率增加37％

張家祥指出，這類研究雖仍存在討論空間，但已顯示親友與生活環境，對減重成效的影響不容小覷。反過來說，「減脂其實也會傳染」，有研究發現，約7成的女性若與朋友一起進行減脂計畫，更能長時間堅持下去。孫儷對鄧超飲食習慣的影響，或許正是最佳寫照。

宋晏仁醫師也曾提醒，影響力本就是雙向的，一旦建立起「健康生活圈」，不論飲食或運動，身邊的人往往也會在不知不覺中被這些好習慣「傳染」。他建議：

創造環境：日常多選擇全穀類、蔬菜與高蛋白食物；聚餐時主動引導選擇健康餐廳；下午茶選擇低卡零食與無糖飲料，讓健康成為理所當然的選項。

相約運動：無論散步、慢跑或健身，「一起運動」能有效降低偷懶機率，彼此督促更容易達標。

正面支持：將減重或健身計畫告訴親友，讓他們成為支持者，甚至鼓勵他們一起加入健康行列。



原文引自：不挨餓偷懶也能瘦！鄧超「擺爛式減肥」腰圍少4公分輕鬆甩肚