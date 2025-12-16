不挺台灣？日本首相高市早苗改口：美國以外的對象不太可能符合「存亡危機事態」認定條件

日本首相高市早苗12月16日在出席日本國會參議院預算委員會會議時，談到先前關於日本可以行使「集體自衛權」的存亡危機事態時，就作為認定條件的「與我國有密切關係的他國」表示，「美國以外對象符合條件的可能性相當有限」。

改口不挺台灣？

日本共同社報導，至於與日本「有密切關係的他國」是否包括台灣，她僅稱「並非預先特定，將根據個別具體情況作出判斷」。

報導稱，存亡危機事態是指「對與日本關係密切的他國的武力攻擊」發生，並被判斷為當日本的存亡受到威脅，且存在對日本國民的生命、自由、追求幸福的權利，從根本上被顛覆的明顯危險」情形，此時日本政府可以以「集體自衛權」行使武力。

在週二的會議上，加入立憲民主黨黨團運作的無黨派議員廣田一，在要求高市早苗撤回此前稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的國會答辯時，高市早苗對此重申：「怎樣的事態符合，將根據實際發生事態的情況綜合判斷。政府的立場一貫如此。」

而當廣田一提及日本政府向立民黨議員辻元清美公開的「答辯要點」中，並未包含高市早苗的相關答辯時，也批評高市早苗稱，其「臨場發揮超出政府的答辯要點範疇，應該撤回」。

中國持續在聯合國指責日本

日本共同社也報導，聯合國安理會在15日以「國際和平與總體安全保障」為議題，召開「為和平展現領導力」會議時，中國常駐聯合國代表傅聰在安理會上，指責日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答辯是「逆流而動」，給世界和平帶來嚴重隱患，敦促其撤回言論。

對此日本常駐聯合國代表山崎和之反駁稱「這是沒有根據的發言，令人遺憾」。中日雙方在聯合國會議上展開激烈交鋒。

傅聰在發言中稱「80年前，日本軍國主義也曾以所謂 『自衛』為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難」，他呼籲各國「決不能允許軍國主義死灰復燃，絕不能允許法西斯主義的幽靈復活」。

山崎和之則在呼籲包括安理會在內的聯合國改革的同時，指出中方的批評不符合會議主題，是「不恰當且無關的」，並強調「二戰以來，日本一貫堅持走和平國家道路」。

本次會議由輪值主席國斯洛維尼亞主持，旨在強調多邊合作的重要性，並聚焦將於明年正式啟動的下任聯合國秘書長選舉。中國和日本之外的其他國家，大多圍繞秘書長選舉程序的透明度及聯合國改革的必要性等作了發言。

會議臨近尾聲時，日中雙方又分別要求額外發言機會，並再次相互指責。

報導還提到，傅聰此前已兩次致函聯合國秘書長古特雷斯，要求高市早苗撤回相關答辯。山崎和之也已兩次致函古特雷斯予以反駁。

