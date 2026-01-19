不挺川普「收購格陵蘭」 加拿大擬派兵參與北約軍演

2025年6月16日，美國總統川普與加拿大總理卡尼共同出席G7峰會。路透社



美國總統川普為爭奪格陵蘭控制權，近日揚言對8個歐洲國家祭出關稅措施後，加拿大媒體週日（1/18）披露，加國總理卡尼正在考慮派兵前往格陵蘭，與北大西洋公約組織（NATO）盟國進行軍事演習，最快可在本週末前飛抵當地。

綜合《環球郵報》（The Globe and Mail）、加拿大廣播公司（CBC）等媒體報導，目前加拿大皇家空軍的一個分遣隊已經在格陵蘭參與北美防空司令部（NORAD）的演習活動，但卡尼（Mark Carney）正在評估是否增派部隊，參與由丹麥籌畫、可能包含保護該島關鍵基礎設施的演習。

兩名加拿大高級官員透露，一套應急計劃已在上週擬定並提交給聯邦政府，但基於此舉可能引發的政治效應以及川普政府的反彈，他們均表示無法確定政府會傾向何方。其中一個選項是，若接到指令，可以在本週末前將一小隊加拿大士兵空運到格陵蘭。

知情人士強調，儘管參與演習的國家均為北約成員國，但加入丹麥的演習將超越西方軍事聯盟的框架，而這正如援助烏克蘭的行動最終是由「志願者聯盟」（Coalition of the willing）承擔一般。

川普（Donald Trump）上週末再度要求收購並掌控格陵蘭，聲稱中國與俄羅斯同樣覬覦該島，並在社群媒體威脅將對反對收購的8個歐洲國家徵收10%關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭，還揚言若未達成協議，稅率將於6月1日調升至25%。

此舉不僅引發上述8個歐洲國家反彈，格陵蘭的宗主國丹麥更宣布，將與北約盟國共同強化在格陵蘭的陸海空軍事部署。

卡尼上週六（1/17）亦對川普的關稅威脅「深表關切」，強調「我們始終支持各國主權與領土完整，無論其地理位置為何」，並補充說：「格陵蘭的未來應由格陵蘭與丹麥共同決定。」

加拿大國防參謀長卡里南（Jennie Carignan）在接受CBC節目採訪時證實，川普對控制格陵蘭的興趣確實引發「北約內部討論」。

當被問及加拿大是否正擬定在格陵蘭派駐地面部隊的提案時，卡里南回應稱，加拿大「始終與丹麥夥伴保持緊密合作」，並強調：「從北約角度來看，北極安全確實備受關注，我們將攜手推進相關工作。」

