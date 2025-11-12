即時中心／高睿鴻報導

為保護台灣主權、拆解中共統戰招數，民進黨立委沈伯洋常不惜槓上中國，呼籲民眾必須對各種文攻武嚇、甚至滲透手段有所警覺。但中國警方卻也因此盯上他，指控其從事「分裂國家犯罪活動」，不僅對他立案偵查、追究刑事責任，更將通緝範圍擴至海外。對此「跨國鎮壓」行徑，總統賴清德昨（11）特別呼籲立法院長韓國瑜聲援沈，豈料，韓竟反嗆「自己生病卻要別人吃藥」；此言立即引發譁然，稍早，綠委吳思瑤也表達憤慨之情。

韓國瑜今（12）宣稱，有「四隻腳」可維護台灣安全，包括保護中華民國、保護民主自由、保護美台關係、保護兩岸關係；但他又稱，賴清德「除了美台關係之外，其他三隻腳都打斷」。所以韓認為，倘若總統真的想幫沈伯洋，必須先想辦法維護這四隻腳。而他竟然還總結道，賴希望他能聲援沈，這無疑是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。

而面對韓國瑜明顯指桑罵槐、不聲援國人且還「倒打一把」的言行，民進黨立即表達憤怒之情。發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，竟對於自家國會議員遭威權國家「跨國鎮壓」遲不吭聲。他痛批，在賴總統的提醒下，韓國瑜才藉機指桑罵槐；更對台灣民主自由理解錯誤。吳崢繼續說：「韓國瑜院長指責賴清德總統沒有維護中華民國、沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯！」。

而吳思瑤則坦承說，韓國瑜這樣的發言，確實看得出是有備而來，但卻破綻百出。她直言說：「『菩薩畏因，眾生畏果』，韓錯置了因果，顛倒了是非」。接著表示，「賴給清德」這招真萬用，國會議長不聲援受中國迫害的國會議員，反而檢討賴總統、究責民進黨，「到底是誰生病？誰又吃錯藥？」，吳思瑤憤怒地說。

立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞資料照）

至於韓國瑜此言用意為何？吳思瑤認為，他可能不想讓國民黨新任主席鄭麗文專美於前，自己也希望出手爭奪中國認可的代理權、搶拿「愛國者治台」號碼牌。因此，才會合理化中國跨境鎮壓，袒護加害人、譴責受害者，毫無同理心地為虎作悵；甚至，縱容中共黑手伸入台灣國會，自踐議長職責、犧牲國會尊嚴、更有辱國格。

綜上述，吳思瑤不禁批評說：「不只台灣，諸多民主國家都在反制中國跨境鎮壓；但韓欠缺國際視野，自曝其短更有失其身」。她進一步質問道，根據《反滲透法》規範，中國就是「境外敵對勢力」無誤，立法院長豈可推翻立院通過之法律？

吳思瑤續指，民進黨一直依循《台灣前途決議文》，從蔡總統提出4個堅持、再到賴總統提出和平4大支柱，立場清楚一致，韓院長實在應做完功課再評論。而談到韓國瑜提出的「桌子四腳論」，吳思瑤也接連反問說：「是誰要消滅中華民國台灣主權？是誰在侵害台灣民主自由？誰在操弄疑美論傷害台美互信？誰在強推武統破壞兩岸和平？」。

她強調，以上「這4害」始作俑者，一直都是中國，而非台灣。「中國把桌子都掀了，韓國瑜還在等著上桌打麻將？」，吳思瑤怒問說。





原文出處：快新聞／不挺沈伯洋還嗆總統「生病要別人吃藥」！吳思瑤不忍了狂轟韓國瑜

