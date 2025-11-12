不挺沈伯洋！韓國瑜竟嗆總統「生病要別人吃藥」 民進黨憤怒回擊
即時中心／高睿鴻報導
中國為遂行統戰台灣的意志，不斷以騷擾、恐嚇等各種方式，打壓我國對其有異議者。日前甚至傳出，重慶公安機關發警情通報，直接點名民進黨立委沈伯洋，宣稱其發起、建立「台獨分裂組織」黑熊學院，並從事「分裂國家犯罪活動」，將依法對他立案偵查、追究刑事責任。對此，總統賴清德昨（11）特別呼籲立法院長韓國瑜聲援沈，豈料，韓竟反嗆「自己生病卻要別人吃藥」；此言立即引發譁然，民進黨亦迅速發聲反擊。
韓國瑜今（12）宣稱，有「四隻腳」可維護台灣安全，包括保護中華民國、保護民主自由、保護美台關係、保護兩岸關係；但他又稱，賴清德「除了美台關係之外，其他三隻腳都打斷」。所以韓認為，倘若總統真的想幫沈伯洋，必須先想辦法維護這四隻腳。而他竟然還總結道，賴希望他能聲援沈，這無疑是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。
而面對韓國瑜明顯指桑罵槐、不聲援國人且還「倒打一把」的言行，民進黨立即表達憤怒之情。發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，竟對於自家國會議員遭威權國家「跨國鎮壓」遲不吭聲。他痛批，在賴總統的提醒下，韓國瑜才藉機指桑罵槐；更對台灣民主自由理解錯誤。吳崢繼續說：「韓國瑜院長指責賴清德總統沒有維護中華民國、沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯！」。
民進黨發言人吳崢。（圖／民視新聞資料照）
吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」、到蔡英文前總統的「四個堅持」、再到賴清德提出的「和平四大支柱」，顯示民進黨與民進黨政府的兩岸立場，都可說是一以貫之。「就是堅持台灣是主權獨立的民主國家、依照憲法，名字叫中華民國、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、中華民國台灣的前途，必須由全體人民共同決定」，他說。
吳崢怒問，不曉得上面這4點原則，韓國瑜院長哪點不同意？他接著質疑，倘若韓國瑜身為中華民國立法院院長，卻不認為台灣是主權獨立的國家；或是不認為中華民國、中華人民共和國互不隸屬，其實可大大方方講出來，否則，賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？
民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）
另外，對於中國意圖發起「跨國鎮壓」、聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，吳崢強調，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向國際社會宣示對台灣民主的否定、打壓。因此他痛批，韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週竟還事不關己；直到賴總統提醒才出面，卻反而對總統進行攻擊、甚至利用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。
綜上述，吳崢不禁感嘆說，民進黨一直在保護中華民國、以及中華民國的國會議員；但很遺憾，韓國瑜似乎從加害人「中華人民共和國」的立場，在「被害人」沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望！「從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀」，吳崢說。
