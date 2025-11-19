不挺王義川？王世堅大讚何志偉是「桃園奇兵」：要站台我隨傳隨到

民進黨2026桃園市長人選引起關注，總統府副秘書長何志偉被外界認為是選將之一，不過近期也有聲音點名立委王世堅，並稱桃園可能上演「堅偉大戰2.0」。對此，王世堅今（19）日受訪時直球否任，強調絕對沒有要參選，並稱讚何志偉是奇兵，只要輔選、站台有需要，「一通知我絕對隨傳隨到！」



王世堅表示，就他所知，何志偉規劃參選桃園市長已經一年之久，準備得很多很深入，對桃園市政也有看法跟研究，在未來的參選政見上也一定做了相當多琢磨，認為何志偉是很好的人選。

針對他參選與「堅偉大戰2.0」傳言，王世堅強調「沒有、沒有、絕對沒有」，從以前就沒有所謂的堅偉大戰，過去的競爭就都過去了；而且他也沒有要參選桃園的想法，「我根本不用表達，因為他們也從來沒問我啊」、「我完全沒有那個想法」。

而對於未來是否會幫何志偉站台，王世堅直言，相信各地方都有很強力的輔選大將，他畢竟在比較遠的台北，「但是如果有需要，只要一通知我，我絕對隨傳隨到！」

媒體也詢問，他認為何志偉與立委王義川誰更適合選桃園市長？王世堅則回應，王義川有王義川的特色，他沒有去做比較，但他了解的何志偉年輕、肯學習，態度也很謙虛，「是個很善良的孩子，所以由何志偉去參選也算是一種奇兵，會讓對手萬萬想不到。」

