不挺綠黨團345億大紅包提案？主計長認兩版財劃法有競合問題 憂要另籌財源

為處理因第一次修法公式問題導致345億元統籌分配稅款無法分配問題，立法院財政委員會今（27）日針對《財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例》草案召開朝野協商。不過，朝野針對在二次修法後345億的運用存在疑義，財政部、主計處均表示要再做相關的釐清，本案將待院版財劃法送到財委會後再擇期進行審查。

民進黨立委鍾佳濱指出，立法院針對今年3月21日通過的《財政收支劃分法第16條之1》因為公式錯誤，經11月修正後由於預算期限問題對於行政院所要分配的345億元統籌分配稅款已經無法適用在明年的預算編列。因此，民進黨提案針對345億元用在勞退自提加送1%、國民年金月領8000元、坐月子政府送10萬元等3項福利。

廣告 廣告

國民黨立委賴士葆表示，立法院於11月14日修正通過財劃法二次修法，已針對財政收支劃分法第16條之1中的離島計算公式問題進行修正，因此沒有345億的問題；民眾黨立委黃珊珊則指出，這345億屬於普通統籌稅款無法透過暫行條例分配動支，更何況暫行條例實施期間只有1年，盼財政部能夠針對法律問題做進一步的說明。

財政部次長阮清華指出，345億到底還存不存在需要相關部會再做釐清，16條之1條的修正僅處理局部的問題，行政院現在提出的院版財劃法考量了城鄉垂直、水平分配問題，希望能夠從整體面來解決長久以來財劃法的爭議問題，也盼朝野黨團能共同支持。主計長陳淑姿認為，現在已經通過兩版本財劃法會產生競合問題，擔憂若此案通過屆時還要另外籌措財源。

民進黨立委吳秉叡不滿表示，今天就是要釐清有沒有345億這筆錢，但兩個財主單位都不確定，「今天這個會要怎麼開下去？」在主席李坤城裁示會議休息10分鐘後，委員會最終做成會議結論，針對暫行條例五、六、七條針對老年年金、婦女產後津貼、勞退自提，朝野有共識，本案等待院版財劃法送到財委會後再擇期進行審查。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

