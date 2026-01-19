不挺自家人？柯文哲酸國民黨「別高估自己實力」 蕭旭岑：是事實

蕭旭岑認為柯文哲所說國民黨「不要太高估自己實力」，是善意的提醒，大家不用有太大情緒反應。（本刊資料照）

民眾黨前主席柯文哲昨（18日）出席活動時表示，大罷免結果32：0，他相信很多人是為了要救他才去投反罷免，要國民黨「不要太高估自己實力」。此番話引發藍營不滿砲轟，但國民黨副主席蕭旭岑卻表示認同，他今（19日）上廣播節目受訪表示，柯文哲說的是事實，是善意的提醒，大家不用有太大情緒反應。

柯文哲昨在民眾黨的「松信夥伴見面會」提到，若不是大罷免結果是32：0，他現在應該還在看守所，謝謝那天有去投票的人。他還說，相信很多人都是為了「把阿北救出來」才去投票，「國民黨不要太高估自己實力」。

廣告 廣告

蕭旭岑今接受王淺秋的廣播專訪談及此事時表示，柯文哲快人快語，難免有人不適應。他認為去年的大罷免能取得完封成績，當然是有民眾黨的支持與幫忙，因為民眾黨支持者不捨柯文哲被羅織入罪，把情緒反映在大罷免、增加民眾黨支持動能，這是一個事實，國民黨應謙卑以對。

蕭旭岑表示，國民黨對民眾黨只有發自內心的感激，如果沒有他們的支持，藍委不見得能撐過罷免考驗，支持者不要對柯文哲有太大的情緒反應，柯是善意提醒，「我們也不能覺得，大罷免是靠國民黨自己的能力才有這個成績」；此外他也提到，2024年國民黨無法在總統大選取得勝利，確實跟藍白無法合作有很大關係，強調現在要放眼未來，藍白現任黨主席鄭麗文和黃國昌有堅定的合作誠意，大家一定要往前看。

更多鏡週刊報導

傳民進黨月底徵召「他」選桃園市長 吳崢否認：完全沒討論

又一中配踩線！網紅「關關」嗆武統遭檢舉 移民署證實：已自行離境

分析川普給15%關稅協議意圖 學者預測：任內完成美台建交