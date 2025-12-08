不挺藍推「助理費除罪化」？ 黃國昌：堅持公款公用原則

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將助理費改由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發爭議。民眾黨主席黃國昌今(8)日強調，民眾黨堅持「公款公用」原則，沒有任何退縮的空間。而國民黨立委、發言人牛煦庭則表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將現行規定立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，而立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬「貪汙治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

該修法提出後引發各界熱議，也引起助理圈反彈，不過該提案立法院會於5日付委審查。民眾黨主席黃國昌今日表示，助理費過去產生非常多爭議，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚。但民眾黨堅持，除了制度化以外，更重要的是「公款公用」原則，沒有任何退縮的空間。

黃國昌認為，這次助理費修法只有看到一個版本，委員會真的如果要排審前，應該先停下來，聽聽社會大眾、助理公會的意見，不要讓本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至被貶低成個案脫罪的修法。而國民黨立委牛煦庭今日則表示，黨中央收集地方意見，黨團也有自主性，稍早經過國民黨團幹部會議討論，決定暫時不會排案。

