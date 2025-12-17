不挺行政院「不副署」？ 王世堅：執政黨要委曲求全「Take it easy啦」

台北市 / 武廷融 綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署三讀通過的《財劃法》修正案，引發各界熱議。民進黨立委王世堅今(17)日表示，他有不同看法，但黨怎麼決定就跟著遵守。不過王世堅也說，即便現在在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍，用協商方式盡量化解衝突，「Take it easy 啦」。

王世堅受訪時透露，對於行政院不副署《財劃法》修正案，他有不同的看法，但事到如今，身為執政黨的立委，黨怎麼決定就只能跟著遵守。王世堅表示，此時此刻國事如麻，做遠比說重要多了，而執政要抓大放小、大的事情先處理，如果都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會變成「看到針孔沒看到山洞」。

王世堅認為，副署與否不是重點，「又不是說那些事情解決了，從此國家就國泰民安、萬事太平」，他認為不要再錙銖必較、意氣之爭，「我們執政黨執政，要負最終、最大的責任，所以我希望我們黨能夠在這一點慎思啦，『船破，海坐底』」。

王世堅指出，即便現在在野黨有蠻橫、野蠻的地方，也有不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍、都用協商方式盡量化解衝突，「求同存異這是民主的常規嘛，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順啦，本來就是不同政黨有不同的聲音」。

王世堅說，多數黨意見大家表決為主，但在表決前可以用協商方式，執政者就是要去委曲求全，沒辦法每件事情一蹴可幾、一步到位，所有改革都必須一步一步達成。今天比昨天進步，明天又比今天進步，抱持這個想法，「不是任何事都可一蹴可幾，不需要這麼急促，Take it easy 啦」。

