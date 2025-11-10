不挺鄭麗文追思！黃國昌認「吳石是共諜」：國民黨內聲音相信她聽到了

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌認，吳石是共諜，不是政治受難者。（圖／民眾黨團提供）

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石，引發黨內外質疑。民眾黨主席黃國昌今（10日）表示，吳石是共諜，不是政治受難者，是滿清楚的客觀事實，國民黨內部已出現非常多聲音，相信鄭麗文應該聽到了。對民眾黨而言，堅持捍衛台灣民主、自由、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則也是絕對堅守的底線。

針對鄭麗文追思共諜吳石，黃國昌上午受訪時直言，吳石是共諜，不是政治受難者，是滿清楚的客觀事實，鄭麗文去參加包含吳石在內的追思活動，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，甚至國民黨前立委蔡正元也有提出一些評論，他相信這些聲音，鄭麗文主席應該都聽到了。對於台灣民眾黨而言，堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則也是絕對會堅守的底線。

