不挺陳玉珍助理費除罪化！柯志恩喊「支持助理」：黨團還沒有最高共識

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，欲使助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，引發跨黨派基層助理反彈；助理工會幹部發起連署希望撤回提案，已獲跨黨派辦公室助理簽名支持。對此，國民黨立委柯志恩今（10日）受訪表示，自己支持助理公開表達意見，現在黨團還沒有最高共識。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，該案獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署。國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，立法院助理工會幹部也發起連署希望撤回提案，不少藍委助理都簽名支持。

對此，柯志恩受訪表示，「我支持助理公開表達意見，黨團內部需要更高共識，但現在黨團還沒有最高共識」。媒體追問「是否有跟助理聊過？」柯志恩則說「當然有啊！我支持他們」。

