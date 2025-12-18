不挺「不副署」！ 王世堅：執政黨要萬事隱忍、協商化解

立委王世堅針對不副署逆風發言。（圖／東森新聞）





日前總統賴清德，邀民進黨立院黨團便當會後，表態一致支持，行政院長卓榮泰不副署財劃法，不過民進黨立委王世堅如今逆風發言，強調自己有不同看法，希望黨能夠慎思，即便在野黨有蠻橫的地方，身為執政黨就萬事隱忍，用協商化解衝突。

立委(民) 王世堅 ：「我沒有發表(對不副署)的看法，未來希望這部分，能夠有所改變，那天沒有發表意見的，也不只我一個。」

便當會那天，沒對賴主席說的話，民進黨立委王世堅，不忍了，逆風表態，他並不認同，政院不副署財劃法的作法。

立委(民) 王世堅 ：「意氣之爭的話，會犯了很大的毛病，看到針孔沒看到山洞，不要再枝枝節節了，意氣之爭這個都不要。」

王世堅說重話，提醒執政黨，應該要再慎思，用協商方式化解衝突。

立委(民) 王世堅 ：「船破了總是要沉入海底，現在在野黨有他蠻橫，野蠻的地方，但身為執政黨，就是要萬事隱忍，執政者就是要去委曲求全。」

立委(民) 吳思瑤 ：「當天(便當會)王世堅委員，並沒有發表他的高見，當天委員們是高度一致，支持共同決定。」

眼看黨內出現分歧，民進黨政策執行長，不得不上火線，為共識辯護，這是不得已的做法，因為賴總統也表態支持，並稱在野黨，將國家推向立法濫權，在野獨裁的懸崖邊緣。

主持人吳子嘉vs.媒體人劉寶傑：「（他講在野獨裁，我真的從來沒有聽過），這可以申請專利，（社會如果你搞久了，這個社會不認同，他會反噬的）。」

立委(民) 鍾佳濱 ：「所謂的獨裁就是，我們之前所看到的，沒收討論黑箱協商，甚至包括放水表決。」

越來越多聲音示警，眼前憲政衝突加劇，朝野若找不到互相妥協的空間，影響的也是國家施政，停滯不前。

