不捨中市食安處基層遭誣賴 盧秀燕抱屈：應多鼓勵打氣

盧秀燕表示，若非食安處人員再去稽查，恐怕無人發現再次流出，但遭受這樣的指責，「 替他們感到委屈」。（圖／取自台中市政府）

台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員賴義鍠表示，台中市食品藥物安全處主動查獲、通報芬普尼毒蛋，卻遭無良政客誣賴食安處基層，更稱這個政府治國無步，只剩抹黑、抹紅這兩步，種種事跡無法容忍。對此，市長盧秀燕表示，替基層感到委屈，應多為同仁鼓勵、打氣。

賴義鍠指出，若把抹黑跟抹紅，這兩件事情拿掉以後，還有什麼功能，拿那麼多的稅收來當人事費、養了那麼多的網軍側翼，民眾有比較好嗎？生活有比較好嗎？身為士農工商的，你們有比較好嗎？身為公務人員的，你們有比較這樣好嗎？

廣告 廣告

盧秀燕表示，按照食安的相關程序跟規定，市府食安處同仁積極正視問題並前往稽查，應多點鼓勵、多點正面看待，若非食安處人員再去稽查，恐怕無人發現再次流出，但遭受這樣的指責，「 替他們感到委屈」。同仁有好的表現，應該給予肯定，她要給基層同仁打氣 。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道