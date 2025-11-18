不捨人人犬舍200狗陷煉獄 潘慧如伸出援手

潘慧如不捨人人犬舍狗狗慘況，響應米可白發起的活動，一起救援狗狗。（圖／HI-Q PETS）

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養與大批犬隻遭剪聲帶的爭議，風波延燒近月，縣府雖廢止執照並沒入273隻犬隻，但後續的安置方式卻引發「只是換地受苦」的輿論爭議。女星潘慧如今（18日）出席HI-Q PETS記者會時透露，她已與米可白共同伸出援手，委請動保協會介入認養。

潘慧如指出，這次的救援行動主要是由米可白發起，她則從旁協助。首批目標是救援14到16隻高齡犬，兩人將共同負責募款狗狗的醫療費用，並積極協助後續的送養工作。

而她的愛犬「雪寶」最近動了手術，健康狀況讓她頗操心。潘慧如表示，9歲的雪納瑞「雪寶」嘴邊和背上長出腫瘤，嘴邊的腫瘤原本小小一顆，近期卻明顯變大且顏色轉黑，儘管醫師建議「能不動手術就不動手術」，但她思考後仍決定切除：「做了我比較安心。」手術費用總計約2萬元，涵蓋全口X光、麻醉、生命監控、洗牙與腫瘤切片。術後雪寶異常安靜，讓潘慧如心疼：「牠很能忍痛，不太會叫，好像變成另一隻狗。」

儘管雪寶身體微恙，人氣卻絲毫不減。潘慧如笑稱，雪寶的代言與人氣都比她還高，「我出門買菜，後面有人會喊『雪寶耶！』本尊反而沒人認出。」她還得意地說：「牠的代言比我還多，代言費都在我口袋。」好友甚至會包50元紅包給雪寶，她則會對雪寶說：「你又有雞腿可以吃了。」

