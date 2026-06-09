不捨傅子純遺孀面臨喪夫之痛！ 賴慧如心疼曝：大咖星友已輪班陪伴

民視八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲。（圖／民視提供）

民視八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈。曾與他合作《多情城市》、《好運來》的 賴慧如，今（9日）出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會時，談及好友離世仍難掩悲痛，更透露傅子純遺孀目前情緒狀況令人相當擔憂，因此演藝圈好友們已主動分工陪伴，希望協助家屬度過最艱難的時刻。

賴慧如談及好友離世仍難掩悲痛。（圖／侯世駿攝）

賴慧如回憶，當天自己正開車從台中返回台北，看到新聞時一度以為是假消息。「因為現在網路上很多藝人過世的假新聞，我真的不敢相信。」她表示，停車查證後確認消息屬實，情緒瞬間潰堤，在休息站痛哭許久，「真的沒辦法接受」，更感嘆，前陣子才和傅子純相約要到淡水新家作客，還說好一起慶祝喬遷之喜，沒想到如今再也無法實現。「原本約好要去他家坐坐，結果永遠等不到那一天了」。

廣告 廣告

談到家屬現況，賴慧如坦言最讓大家掛心的是傅子純的妻子。「哥哥、姊姊、弟弟、妹妹都在幫忙處理事情，但他老婆一個人真的很辛苦。」她認為，現階段最重要的不是其他事務，而是照顧遺孀的情緒狀態，「最重要是她的心情，最重要就是陪伴，一起面對這件事情。」

由於承受突如其來的喪夫之痛與龐大壓力，傅子純妻子至今仍難以好好休息，因此親友們格外關心她的狀況。賴慧如透露，包括方馨、兵家綺等與傅子純交情深厚的好友，已經討論好輪流探望家屬，以實際行動給予支持與陪伴。

回憶與傅子純最後一次見面，賴慧如表示是在廟裡一起拜拜。談及對方生前模樣，她形容傅子純是一位極度自律的人，「拍戲現場大家有時候會吃宵夜，但他完全不吃，上妝前還會自己按摩，讓自己維持最好的狀態」，因此當噩耗傳出時，所有朋友都感到難以置信。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞

網紅不當飼養1／悼念失蹤貓惹議 「連環泡有芒果」被控長年放養

離了洗錢夫後2／為夫擋子彈重創事業！孟耿如離婚黃子佼淡出演藝圈