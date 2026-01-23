不捨勇消殉職！鋼鐵爸諾「新北消防殉職喪葬全程無償」：願這份承諾備而不用

即時中心／綜合報導

基隆市仁愛區樂利三街於21日晚間發生民宅火警，造成2死4傷；其中消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，期間更將自身氧氣面罩讓給受困民眾，最終不幸殉職，令各界感到不捨。對此，殯葬業者「鋼鐵爸」（阮橋本）也宣布，即刻起若新北市基層消防人員不幸因公殉職，「所有的喪葬事宜，我個人全程無償辦理。」

面對社會時事常站出來表態的「鋼鐵爸」，經營禮儀社的他不時主動幫助弱勢群體，收穫不少網友支持；去年11月才宣布，新北基層警員若不幸因公殉職，喪葬全無償辦理，表達對堅守崗位的基層英雄們，最深切的支持與感謝。

「鋼鐵爸」表示，看到基隆民宅大火造成小隊長詹能傑不幸殉職，他自己在沉思幾個小時後，決定在此發願，即刻起凡新北市基層消防人員若不幸因公殉職，所有的喪葬事宜由他個人全程無償辦理。

「鋼鐵爸」強調，他不僅要陪英雄走完最後一段路，更要讓英雄的家屬知道，這份犧牲社會沒有忘記，這份痛楚他願意一起扛。他還是要卑微地祈求上天，願這份承諾永遠只是備而不用，「我寧可這輩子都沒有機會履行這個約定，也只願我們的英雄弟兄們，每一次穿上重裝出勤，都能脫下裝備，平安回家抱抱家人。」

同時，「鋼鐵爸」也再度說明，這聲明的初衷是在看到英雄犧牲後，「內心最深、不捨的發願」，不容任何政治塵埃沾染，「我阮橋本在此再次斷然聲明，此生絕不再參與任何形式之選舉，請各界停止一切不必要的政治聯想，不要讓口水玷污了這份對英雄的敬意。請尊重我這個老大哥想為弟兄們盡一份心力的初衷，勿再揣測，讓這份愛純粹地留給守護我們的英雄。」

