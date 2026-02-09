不捨夥伴離世！橘貓突現身墓前 「1舉動」惹哭12萬人

記者鄭玉如／台北報導

國外一名男子埋葬18歲愛貓，另一隻橘貓竟趴在墓旁數小時悼念，畫面相當感人。（示意圖／PIXABAY）

國外一名男子養了兩隻貓，其中一隻已高齡18歲，近日因年事已高安詳離世，他便將愛貓埋葬於後院，神奇的是，他飼養的另外一隻橘貓，似乎知道夥伴離世了，靜靜地趴在墓碑旁邊，一待就是好幾個小時，畫面曝光後，累積近12萬人按讚，許多人淚崩表示「動物也是有感情的」。

主人費茲（Jake Fitz）在國外論壇Reddit分享，他養了兩隻貓，分別是18歲的「甜豌豆（Sweet Pea）」和年紀較小的橘貓「富蘭克林（Franklin）」，近日甜豌豆出現奄奄一息的狀況，費茲帶牠到獸醫院做檢查，不到24小時就因年事已高而離世。

廣告 廣告

費茲將甜豌豆埋葬於家中後院，未料富蘭克林悄悄走到墓碑旁，趴在墓碑旁好幾個小時，似乎想跟主人一起哀悼。費茲將畫面拍下並分享至網路，獲得12萬人按讚，不少網友表示「貓其實也會悲傷，就像人類一樣」、「寵物比我們想像的還要敏感」。

費茲接受《新聞周刊》採訪提到，「在我埋葬甜豌豆後，富蘭克林就在墳墓旁睡了半天，還在院子裡待了一會兒，不過從那天起，我就再也沒見過牠躺在墳墓上了」。富蘭克林一直很喜歡甜豌豆，以前經常跟在對方身後，即使甜豌豆晚年視力開始衰退，富蘭克林仍總是想辦法與牠一起玩。

更多三立新聞網報導

別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增

半年激瘦10公斤！女子「餐餐過水」不碰油 驚見「1部位停擺」急就醫

過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管

放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫

