不捨大S被網暴！韓主持人「點名汪小菲張蘭」不忍開轟：是瘋了嗎？

記者蔡維歆／台北報導

韓國KBS 2TV節目《名人生老病死的秘密》昨播出大S逝世一周年特輯，除了聚焦大S和具俊曄的愛情故事，也披露兩人遭大S前夫汪小菲與前婆婆張蘭不停潑髒水，甚至大S過世後仍充斥各種爆料、誹謗，還被利用來直播帶貨，引發種種爭議，對此主持人李燦元感到不可置信，無法想像曾是家人的人竟會做出這些行為，他直言：「是瘋了嗎？」並痛斥：「做人起碼該對逝者表達哀悼吧。」

大S早在2005年寫下答案：翻開蝴蝶飛了，看懂大S徐熙媛深藏對具俊曄的愛。（圖／翻攝自大S臉書、微博、翻攝自Threads@peichiu65、網友beef_0201授權提供，未經同意請勿轉載、翻攝自《蝴蝶飛了》）

汪小菲曾對大S與具俊曄的重逢進行惡意抨擊與中傷，即使在大S去世後，和前婆婆張蘭仍然以各種方式進行抨擊，造成了許多爭議。對此，歌手李燦源在節目中氣憤表示：「這是瘋了嗎？！」對汪小菲一家的行為直呼不可思議：「身為人，至少應該表達一下哀悼。」

節目還提到，汪小菲也對具俊曄發起攻勢，甚至聲稱具俊曄身無分文，還要靠他付電費，但具俊曄從未公開反擊，取而代之的是，具俊曄透過在台灣的DJ活動、演出及廣告合約證明了自己的存在感。大S的妹妹小S表示：「姐夫是一個已經做好準備，要靠自己的力量讓姐姐幸福的人。」她補充：「雖然他對錢沒興趣，但為了保護姐姐，他在台灣真的非常努力工作。」她接著說：「遇到姐夫後，姐姐開始像孩子一樣再次露出笑容。」

