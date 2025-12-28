不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

據了解，當天準時抵達現場的網友有30、40人。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸黑龍江省哈爾濱市1封在社交平台流傳的求助信，近日引發廣泛關注。1名網友發文稱，自己90歲的奶奶安詳離世，屬於「喜喪」，但她的親朋好友不多，且大多不在本地，擔心老人最後一程過於冷清，於是向網友求助，希望有人能前來送別。

《瀟湘晨報》報導，這封真誠的求助信迅速獲得回響，短時間內吸引數千名網友聲援。不少人主動報名參加，無法到場的網友也透過留言出謀劃策，表達支持。葬禮23日如期舉行，事後發起人更新動態，指葬禮圓滿完成，並向冒著風雪前來吊唁的網友致以感謝與祝福。

來自浙江的葉先生與女友當時正在黑龍江旅行，看到求助信後，特地調整行程前往哈爾濱。當天恰逢大雪，交通受阻，2人輾轉搭車、轉乘公車，甚至因路況雍塞一度錯過禮堂位置，最終在工作人員指引下，與其他趕來的網友一同前往火化場，送老人最後一程。葉先生表示，現場有10多名年輕人一同送行，「這麼多人陪著，老人一定不孤單」。

哈爾濱本地的閆先生同樣被求助信打動。他在深夜看到帖子後，感受到字裡行間的無助，決定即使連日加班、幾乎未眠，也要如約前往。當天清晨大雪紛飛，原本18分鐘的車程走了40多分鐘，仍堅持趕到現場。他形容，風雪中的送別「像是老天也在為老人送行」。

據了解，當天準時抵達現場的網友有30、40人，還有不少人因大雪受阻未能到場。許多到場者彼此素不相識，卻因一份承諾齊聚一堂。這場由陌生人共同完成的送別，也讓不少網友感嘆，陌生人的善意，溫暖而有力量。

