不捨張文雙親下跪致歉 白冰冰喊話：父母不需背罵名

張文父母23日首度下跪向大眾道歉。（資料畫面）

白曉燕基金會成立屆滿28週年，創辦人白冰冰至今對愛女白曉燕的思念未曾止息。白冰冰透露，日前她在路上偶遇女兒的高中同學，看著對方的孩子已讀大學，感嘆若女兒還在，孫子或許也已成群。面對近期台北發生震驚社會的「張文隨機殺人案」，白冰冰也首度對外發聲，表達對加害者家屬的看法。

嫌犯張文19日犯案後墜樓身亡，其父母於23日向大眾下跪致歉，看在同樣經歷喪女之痛的白冰冰眼裡，滿是不捨。她直言：「這真的沒有必要，孩子成年了就該為自己的行為負責，父母不需要一輩子背負罵名。」白冰冰感嘆，隨機殺人案件對受害者家屬固然是毀滅性打擊，但對加害者的家庭而言，也是難以抹滅的傷痛，呼籲社會應將責任回歸到行為人本身。

廣告 廣告

儘管同情加害者父母，白冰冰仍引用民進黨立委王世堅的話，堅定表達「反廢死」的立場，痛批主張廢死者是「假仁假義、欺世盜名」。白冰冰更直白表示，白曉燕基金會存在的意義，就是要為受害者發聲，「要懺悔就去陰曹地府，而不是留在人世間談原諒。」

白冰冰近日也聯絡上當年槍戰中殉職員警曹立民的遺孀，感佩對方自立自強將遺腹子帶大。憶起當年告別式上兩人相擁而泣，白冰冰感嘆：「我們都失去了生命中最重要的人。」白冰冰日前已卸下基金會董事長職務，白冰冰表示，即便職務交棒，她仍會擔任基金會的「一輩子義工」，持續守護治安與弱勢權益。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

發文稱「跨年開車撞人」 富二代免羈押「媽媽帶回家」網酸爆

北捷認7監視器「回溯失靈」 胡采蘋驚呼：比寵物監視器還爛

張文金流曝光！3年靠媽資助百萬 無業用「近9萬頂規筆電」網熱議