不捨拆夥人妻女同事 建商業務「後方環抱36秒」監視器全錄下慘挨告

高雄一名建設公司職員，因擅自環抱女同事腰部，被依強制猥褻罪判刑。（示意圖，photoAC）

高雄一名陳姓土在某建設公司任職，因土地開發業務與已婚女同事小涵（化名）相互配合，去年8月案子了解、兩人即將拆夥之際，陳男竟在公司玄關從後方環抱小涵腰部長達36秒，直到對方提醒有監視器才放手，小涵丈夫阿倫得知後堅持提告，高雄地院一審依強制猥褻罪，對陳男判刑9個月。陳男上訴後改口認罪並試圖賠償和解，高雄高分院最後改判6個月，得易科罰金。

判決指出，案發前阿倫早就對妻子小涵和陳男過於親密的互動有所反感，然而去年8月底，兩人合作的案子即將結案，當天下午工作處理告一段落後，兩人準備離開公司，小涵在玄關穿好鞋子準備開門時，突然被陳男從後方環抱腰部，小涵掙扎後轉頭告知上方有監視器，陳男才肯罷休鬆手。事後陳男在阿倫堅持下被告上法院。

儘管陳男辯稱，當時心想是雙方最後一次離別，才會在門口「相擁致意」，且之後還一起走到超商找座位聊天。但監視器畫面只顯示陳男單方面還抱小涵，且後續有互動不代表女方沒有心理負擔。高雄地院依強制猥褻罪，判處陳男9個月有期徒刑。

陳男不服上訴，期間改口認罪，並積極洽談和解賠償，犯罪態度有所改善，高雄高分院審酌陳男的收入及生活狀況，改判處6個月有期徒刑，得易科罰金，每日折算1,000元，全案可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

