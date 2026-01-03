不捨曹西平猝逝嘆遺憾 陸一龍曝昔日回憶：他敢說敢面對

【緯來新聞網】電影《大咖時代》今（3日）開鏡，導演洪成昌率主演陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希一同出席。陸一龍過去與曹西平一起在華視工作，對於曹西平突然離世，他遺憾喊：「他敢說敢面對，所以紅得比較慢，這是我們演藝圈的遺憾。」

陸一龍對於曹西平猝逝直呼遺憾。（圖／陳明中攝）

陸一龍大曹西平10歲，他稱讚曹西平在演藝圈跳舞、造型一流，「希望這種人越多越好。」現年75歲的陸一龍身體硬朗，自豪表示先前健康檢查沒有紅字，「醫生叫我不要講話更好，但我覺得能帶給人家歡樂更好，希望大家都能身體健康。」



陸一龍這次參與電影拍攝，笑說一切都是抱持學習的心，「我這個人沒什麼好計較，叫我當臨時演員或第8線演員都好，就是隨遇而安。」林子閎在片中飾演出道13年仍舊紅不起來的素人演員，被問到是否有祝福「SpeXial」成員連晨翔與劉品言結婚生子，林子閎先是回應：「還是會說一下，我回去問一下。」似乎還沒有給予祝福。安婕希先前與簡廷芮組雙人組合「Dears」，她這次在片中跟林子閎飾演兄妹，被問到簡廷芮捲入「粿王風波」，是否有關心簡廷芮，她則表示兩人互動都是在社群上，她也祝福對方：「希望她新的一年一切都好。」

林子閎在《大咖時代》飾演素人演員（圖／陳明中攝）

安婕希在在《大咖時代》飾演林子閎妹妹。（圖／陳明中攝）

蔡瑞雪加入《大咖時代》演出。（圖／陳明中攝）

