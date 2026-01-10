不捨曹西平猝逝！許效舜嘆「懷念他的聲音」 苗可麗認看透生死
許效舜、苗可麗、李千娜今（10日）晚間在台北流行音樂中心錄製，由文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。過去，曹西平常在許效舜、苗可麗和澎恰恰主持的《超級夜總會》表演，許效舜感嘆：「健康跟親情都是不能等」。
他說，過去跟曹西平同台的時候，總是很活潑、熱情，「曹大哥是很開朗的人，他在節目上都很好啊，一直『醜八怪』『醜八怪』，我現在好像都還能聽到他的聲音，唉，真的都要珍惜」。
苗可麗想到去年無預警離世的媽媽，難過表示：「我這一年也算看透生死，我們不知道無常什麼時候發生，我們都要珍惜陪伴家人的時間，這才是最重要」。
