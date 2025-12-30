不捨曹西平離世！吳宗憲哽咽哭了：天堂就沒有病痛了

吳宗憲不捨曹西平離世。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）





資深藝人曹西平昨（29）日晚間驚傳於家中猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈，過去與他頗有交情的「綜藝天王」吳宗憲今（30）日一早不捨開直播回憶兩人多年情誼，更引用曹西平的歌曲，感傷表示：「熱情的姑娘，永遠的偶像。」

吳宗憲提到，當年曹西平離開演藝圈後又重新復出，自己是最幫忙的那一個人，「11年前通了話，他說他沒有家人」，即便兩人在他離開演藝圈後較少聯絡，但直到曹西平決定重返演藝圈時，吳宗憲也想盡所有辦法，「一直想幫他不只走進來演藝圈，還要走出他的憂鬱症」。

吳宗憲開直播談曹西平離世。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲開直播談曹西平離世。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

談及過往相處點滴，吳宗憲回憶，曾多次在深夜陪伴曹西平吃宵夜，希望他能放下執念、看開一切，當年曹西平舉辦華山演唱會票房吃緊時，吳宗憲也默默買下剩餘門票力挺，哽咽表示，「我們不是不挺你，我們一直都很挺你。」他也提到，當年在台北小巨蛋舉行演唱會時，曹西平曾埋怨他，後來想起十分遺憾，「你可以來啊！所有的藝人都來了，你來嘛」，後來東南亞也曾邀請他來表演，但他似乎過不了心中的坎。

如今曹西平離世，吳宗憲感到萬分遺憾，透露這次舉辦演唱會時，其實曾動念邀請曹西平同台獻唱，未料最終卻天人永隔。他也感謝曹西平過去給予的所有安慰與鼓勵，並不捨表示自己完全能理解對方的心情，盼他能放下一切，「天堂就沒有病痛了，慢慢走，曹大哥一路好走，《熱情的姑娘》，永遠的偶像。」



