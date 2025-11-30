不捨李有宜被「慢慢抹掉」朱蕙蓉槓白委：太過無情無義

同屬民眾黨中央委員蔡壁如（中）「蔡派」的李有宜（左一），30日宣布退出民眾黨，而「大媽老司機」朱蕙蓉（左二）也跟進退黨，並公開批評民眾黨主席黃國昌太過無情無義。（中時資料照，摘自大媽老司機臉書）

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜，30日上午宣布退出民眾黨，同屬「蔡派」的民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也跟進退黨，引發外界質疑是內鬥，與民眾黨主席黃國昌於同區推派自家人馬、三蘆辦公室主任周曉芸有關。朱蕙蓉30日下午也批評黃國昌，並坦言從黨主席選舉時就起心動念想退黨，認為黃選贏後也應有風度，但卻更加封殺、打壓對手蔡壁如，且又在沒討論之下推派其他人選到三蘆，認為有些太過無情無義。

李有宜30日上午宣布為了學業退出民眾黨後，朱蕙蓉也轉發該文且同樣表達退黨，並表示「從此海闊天空，只支持值得支持的」。但對於未來有無機會挑戰2026，或改掛回國民黨等戰袍？李30日下午受訪時語帶伏筆，聲稱「不排除任何可能」。

針對退黨是否跟李有宜有關？朱蕙蓉30日下午受訪時直言「對。」因為自己於2023年跟李有宜在選舉期間認識，並有幫忙掃街，當時覺得一個小女孩滿辛苦，且態度也蠻好，所以應好好支持這位願意為黨服務、奉獻的人。

朱蕙蓉提及，選後她認為李也選得相當不錯，「認真要講，也不輸給（民眾黨中央委員）蔡壁如的成績，因為她是初生之犢，然後跟（綠委）林淑芬來做比較，選的也不錯。」且選完第二天就宣布要繼續耕耘，退而求其次認為可繼續選議員，所以她也認為一定要多多支持對方。

至於會不會覺得李有宜有點可惜，不受黃國昌厚愛？朱蕙蓉回應，先不談黃的問題，但這2年確實有看見李有宜的孤單、一直被忽略，「我覺得敢講跟不敢講而已啦！我是看在眼裡。」

媒體追問，由於上篇臉書文章在批評民眾黨雙標，是否與退黨有關？朱蕙蓉說，這有很多前因後果與累積，從自己開始上政論節目後，個人都可以承受，但不能接受的是丈夫離世時被罵「報應」，所以讓她記在心裡，當時全黨都出來罵她，但該保護黨員時卻沒人出來講話，這讓她一直覺得很不公平，黨裡很多人違紀或做對黨有損失的動作，結果黨卻沒有任何態度。

話鋒一轉，朱蕙蓉談及黃國昌，並透露真正開始起心動念覺得「要等一個（退黨）時機」，是從黨主席選舉開始，只要條件夠就可根據黨規參選黨主席，任何人都應該要被尊重，選贏的人也應該要有風度，對同伴、同僚肯定與說謝謝，「但顯然是完全沒有。」且甚至更加明顯去封殺、打壓、排斥對手，「可是你的對手還一直是你的同僚、夥伴，這讓我覺得是不是有點太過無情了？甚至如果要講無義，好像看起來也是」。

朱蕙蓉指出，接下來很明顯的就是李有宜，李在2024選舉結束後第二天就說要選三蘆議員，但黃國昌卻在沒有任何電話、諮詢與討論，甚至是全民調等過程，就派了人選，「好像很明顯嘛，看板什麼都出來了，甚至有活動的時候，也從來沒有請李有宜一起參與，就表示你把她給很消聲匿跡、慢慢的抹掉了。」倘若是這樣的一個政黨，這是非常沒有仁義的，儘管這是李有宜自己的選擇，但她認為應支持對方。

