不捨林安可旅日 蔡其昌獻祝福：像嫁女兒，會長會去找你

蔡其昌（左）出席林安可（右）加盟日職西武獅的記者會。

中華職棒會長蔡其昌今（9日）出席前統一獅重砲林安可加盟日本職棒埼玉西武獅記者會，坦言心情有點捨不得，形容就像「嫁了女兒」，他祝福林安可旅日一切順利，並笑說一定會親自飛往日本看他。

蔡其昌今日在林安可加盟日本職棒埼玉西武獅記者會致詞，提到連續看到多名優秀選手旅日，內心感到有點不捨，由於先前徐若熙也加盟日職，他笑稱今年在同一個場地，彷彿中華職棒「嫁了兩個女兒」。

蔡其昌分享對林安可的印象，直言自己一直很欣賞他，不僅因為外型亮眼，更因為他始終帶著陽光、靦腆的笑容，但一旦拎起球棒時，卻擁有驚人殺傷力，他細數林安可在中職7年的表現，平均打擊率2成9，在12強賽也能打出長打、全壘打，被教練團賦予重砲角色，是讓投手備感壓力的可靠打者。

蔡其昌指出，轉戰不同聯盟代表職棒生涯進入新階段，相信所有台灣球迷都會給予祝福，期待林安可在日職繳出好成績，甚至未來挑戰更高舞台，他也感謝母校南英商工與統一獅球團一路以來的栽培，讓台灣棒球再添一位旅外明星，最後他再次祝福林安可一切順利，並笑說：「會長明年一定會去西武找你。」





