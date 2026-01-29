不捨民主前輩陳菊被嘲諷！ 吳思瑤籲：冷血政客停止汙衊攻擊

民進黨政策會執行長吳思瑤今(29日)呼籲，冷血政客停止汙衊攻擊、適可而止，社會應對民主前輩保持良善與自制。(記者田裕華攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2024年底因病住院請假迄今，總統賴清德昨宣布准辭。民進黨政策會執行長吳思瑤今(29日)指出，陳菊為免個人病況影響院務，早在發病之初便請辭，且休養期間薪資已全數回繳國家；她並呼籲，冷血政客停止汙衊攻擊、適可而止，社會應對民主前輩保持良善與自制。

針對陳菊請辭消息引發的部分網路嘲諷與政治批評，吳思瑤今受指出，陳菊一生奉獻給台灣民主，是用生命實踐自由與人權的信念。

吳思瑤說明，陳菊早在生病之初就向賴總統提出辭呈，主因是不希望個人因素影響監察院運作，當時賴總統與行政團隊評估其病況應能好轉，希望給予修養時間，才未立即准辭；直到陳菊近期再度提出辭呈，總統才勉予同意。吳強調，陳菊在因病修養的這段期間，「她全數的薪水是回繳國家」。

對於有國民黨政客稱賴總統欠陳菊一份情、以及網路嘲諷說法，吳思瑤直言，希望這些冷血政客停止對陳菊的汙衊攻擊，也呼籲網路停止過當攻擊，陳菊對台灣民主的貢獻無人能比，對待民主前輩應保持尊重與自制，應回歸台灣人的良善。

至於監察院長遺缺將由副院長李鴻鈞持續代理。吳思瑤表示，尊重總統的人事任命權力，李鴻鈞跨越黨派的表現有目共睹，且對院務極為熟悉，這段時間已代理多項重責大任，包括應對連續兩年監察院預算的嚴峻挑戰，目前運作很自然，外界不需要有其他的揣測。

